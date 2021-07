Umění z automatu za pár korun. V Brně-Medlánkách funguje Artmat

V Japonsku si mohou lidé koupit z automatu třeba spodní prádlo, toaletní papír nebo čerstvá vejce. V brněnských Medlánkách nově stojí taky speciální automat. Dříve vydával müsli tyčinky, teď z takzvaného Artmatu vypadává umění. Za 50 korun si lidé mohou odnést miniaturní jedinečné dílo. Brno 10:32 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Artmat v Brně-Medlánkách | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Artmat, neboli automat na umění, pomáhá zviditelnit mladé začínající výtvarníky

Martina strká peníze do starého automatu. Nekupuje si cigarety ani kávu, ale z Artmatu si vytahuje kousek českého moderního umění. Projekt Artmat od Josefiny Frýbové a Petry Widžové prezentuje veřejnosti talenty současné výtvarnické scény ve starých automatech a oživují tak místa veřejného prostoru.

Dva automaty v Praze byly původně na cigarety – ten v brněnských Medlánkách vypadá jinak. „To je svačinový automat, který jsme dostali od městské části. Rozdíl je i v tom, že do něho můžeme dát jiný formát. Do těch cigaretových automatů se vejdou jen krabičky velikosti cigaretových, což je 5,5x8,5 centimetru. Připravujeme i další typy automatů, jsou to staré žvýkačkové automaty, takže chceme rozšiřovat nabídku i v tomto ohledu,“ nastiňují autorky.

Začíná festival Sculpture Line. Sochy vystaví pod širým nebem Praha a dalších 39 měst světa Číst článek

„V automatu se nachází několik fotografií, jsou tam ilustrace, nově tam máme také tašky potištěné sítotiskem, ponožky s autorským motivem, nalepovací tetovačky a další vychytávky,“ popisují zakladatelky Artmatu. Jedno dílo si zájemci mohou koupit za 50 nebo 99 korun.

V Brně mají na výběr od 11 umělců. Jedním z nich je Radim Dibdiak, který do Artmatu poskytl sérii fotografií. „Je to takových deset hitů z mé tvorby, takový průřez. Snažil jsem se, aby to byl nevšední výběr.“

Kdo se nemůže rozhodnout, kterého umělce dílo chce, může se nechat překvapit a zvolit si kolonku s otazníkem. Pod ním se prý skrývá mix nejrůznějších děl.