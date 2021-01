Tisíce lidí navštívily výjimečně otevřené výstavy. Nejvíce lidí se přišlo podívat na expozici Rembrandt

Rekordní zájem hlásí pořadatelé výstav, kteří v prosinci dostali výjimku ministerstva kultury a mohli pokračovat, i když ostatní muzea a galerie musely zavřít. Bylo jich celkem pět – dvě v historické budově Národního muzea, další v Paláci Kinských Národní galerie, pak také v Západočeské galerii v Plzni a na Pražském hradě. Praha 21:12 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fronta na výstavu Rembrandt: Portrét člověka v Národní galerii v Praze. | Foto: Josef Kaňka | Zdroj: Český rozhlas

Nejvyhledávanější byla expozice Rembrandt: Portrét člověka v Národní galerii. Ve dnech 18. až 26. prosince na ni přišly až čtyři tisíce lidí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí Národní Galerie Eva Sochorová. „Zájem byl obrovský a to do sálů mohl vstoupit jen velmi omezený počet zájemců, určitě nás to potěšilo,“ sdělila.

Výstava je v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze od loňského 25. září, při běžné otevírací době na ní denně přišla až tisícovka zájemců. Galerie teď jedná o možnosti výstavu prodloužit, měla by skončit na konci ledna.

„Nic konkrétního zatím nevíme, čekáme na reakce zainteresovaných institucí,“ řekla Sochorová.

Výstava představuje řadu prvotřídních děl dovezených nejen z významných světových muzeí a galerií, ale i od soukromých zapůjčitelů.

Další ministerská výjimka

Výstavu staroegyptských vykopávek Sluneční králové v pražském Národním muzeu vidělo za čtyři měsíce 32 tisíc lidí, uvedla pro Radiožurnál mluvčí Muzea Lenka Boučková. Podobná výstava, která končí 7. února, ve světě ještě nikdy nebyla. I proto vedení muzea v současné době jedná o možnosti jejího prodloužení. V době, kdy musely být jiné galerie zavřené, dostala expozice výjimku od ministerstva kultury a zůstala přístupná. Ve dnech 18. až 26. prosince toho využily dva tisíce návštěvníků.

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou.

Mimo zápůjčky z německých muzeí, jsou na ni také exponáty z Egyptského muzea v Káhiře, které ještě nikdy neopustily hranice Egypta.

Od 18. prosince zůstaly galerie a muzea v Česku zavřené, výjimku hygieniků dostalo jen pět výstav s významnými zahraničními zápůjčkami, a to s několika podmínkami. Vstupenky se musely prodávat jen on-line, návštěvníci dostali ke vstupence respirátor, měřila se jim teplota a museli dodržovat rozestupy.