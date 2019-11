Ministerstvo kultury chce ve městech více veřejného umění. Zaplatit ho mají odvody ze stavebních zakázek

Z části veřejných stavebních zakázek by se mělo v budoucnu odvádět procento na vznik nových uměleckých děl v jejich okolí. Počítá s tím alespoň novela zákona, kterou ministerstvo kultury poslalo do připomínkového řízení. Opatření by se týkalo zakázek zhruba nad 150 milionů korun. Stát, města, kraje a jejich příspěvkové organizace by musely sestavovat speciální poroty, které by díla vybraly.

Praha 10:47 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít