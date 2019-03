Novým šéfem United Islands je Moimir Papalescu. Prostor letos dostanou hlavně hudebníci z Británie

Novým šéfem festivalu United Islands of Prague, který se letos uskuteční 31. května až 1. června, se stal český hudebník Miroslav Papež známý pod pseudonymem Moimir Papalescu. Letošní 16. ročník akce v centru Prahy se ponese především ve znamení hudby z Velké Británie. Vystoupí více než stovka interpretů na mnoha hudebních podiích, která potřetí vyrostou v pražském Karlíně. Za pořadatele informovala Zuzana Kantorová. Praha 12:23 14. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít United Islands of Prague 2019 | Foto: UnitedIslands.cz

„Jsem moc rád, že jsem se stal součástí týmu United Islands of Prague. Odjakživa mě baví objevovat novou kvalitní muziku. Příkladem může být i moje dlouholetá spolupráce s kapelou The Atavists, kterou ještě do nedávna skoro nikdo neznal, a nyní získala hned dva Anděly,“ uvedl Moimir Papalescu, který je jednou z nejvýraznějších postav tuzemské scény elektronické hudby.

V minulosti se podílel na mnoha projektech, počínaje Moimir Papalescu & The Nihilists, přes Vanessu, až po Die Alten Maschinen.

Festival se bude stejně jako v předchozích letech zaměřovat především na objevování mladých hudebníků z tuzemska i ze zahraničí. Vstup bude opět zdarma.

Největší prostor dostanou hudebníci z Velké Británie. „Letos uplyne sto let od zahájení česko-britských diplomatických vztahů.

Britské velvyslanectví považuje festival United Islands of Prague za natolik významnou akci, že se rozhodlo toto důležité výročí oslavit právě u nás. Neméně podstatným důvodem je pak i to, že britská hudební scéna patří mezi nejlepší na světě,“ sdělila dramaturgyně festivalu Katka Končelíková.

Letos se tento open-air festival uskuteční o tři týdny dříve, než tomu bylo v minulosti. Poprvé se tak nebude překrývat se sesterským festivalem Metronome. Program začnou pořadatelé zveřejňovat v nejbližších dnech. V plánu je také další ročník projektu Objevy United Islands, do kterého se loni přihlásilo téměř 200 kapel. Součástí festivalu bude opět Klubová noc.