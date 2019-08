‚Byla šeptanda, že jsme se utrhli ze řetězu.‘ Staněk před odchodem odvolal šéfa knihovníků

Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal během svého posledního dne ve funkci předsedu Ústřední knihovnické rady Víta Richtera. Informaci přinesl Deník N s odkazem na Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Své odvolání Radiožurnálu potvrdil i Richter. Praha 20:21 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolaný předseda Ústřední knihovnické rady České republiky Vít Richter. | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: ČRo

Richter uvedl, že dopis o svém odvolání obdržel v pondělí 12. srpna, odvolání bylo ale podepsáno 31. července, tedy poslední den, kdy Antonín Staněk působil ve funkci ministra kultury. „V dopise je zmiňováno, že ministr změnil statut a jednací řád Ústřední knihovnické rady a na základě toho nově jmenoval předsedou stávajícího generálního ředitele Národní knihovny Martina Kocandu,“ řekl Radiožurnálu Richter.

Odvolanému předsedovi vyjádřil na twitteru podporu například Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Sám Richter dal své odvolání do souvislosti s kritikou Ústřední knihovnické rady na adresu Národní knihovny. „Byla to taková šeptanda, ale naznačovalo se, že se Ústřední knihovnická rada trochu utrhla ze řetězu, protože jsme si dovolili kritizovat situaci Národní knihovny a zejména podíl ministerstva kultury na té situaci,“ řekl Richter.

„Myslím si, že to byla jedna z hlavních příčin, proč k tomu došlo,“ dodal. Kritika Richtera a Ústřední knihovnické rady se týkala způsobu rekonstrukce budovy Klementina.

Žádné kroky proti svému odvolání Richter neplánuje. „Já se angažovat nebudu, jsem předsedou od roku 1988 a už jsem vícekrát naznačoval, že by bylo rozumné to obměnit. Tady nejde o moji osobu, ale spíše o to, že došlo k takové systémové změně, že předsedou poradního orgánu není odborník navržený z knihovnického středu a jakési lenní právo by tam měl mít ředitel Národní knihovny. Potom je samozřejmě velmi obtížné tu Národní knihovnu kritizovat,“ dodal Richter pro Radiožurnál.

Vyjádření ministerstva kultury redakce zjišťuje.