V bývalém dole Barbora zahájí divadelní festival. Program akce oživí spolek Stará Karviná

Festival Scéna bez hranic, který pořádá Těšínské divadlo, začíná v sobotu ráno. Součástí akce je i program spolku Stará Karviná. Návštěvníkům umožní nahlédnout do historie regionu a představí také archeologické průzkumy, uvedla předsedkyně spolku Tereza Ondruszová v rozhovoru Český rozhlas Ostrava.

Důl Barbora u Karviné. V něm vznikne nová průmyslová zóna, na pozemcích u ní měla vzniknout gigafactory

V bývalém dole Barbora v Karviné v sobotu začne Scéna bez hranic (ilustrační foto) | Foto: Klára Filipová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co ukázaly archeologické průzkumy například v šikmém kostele?

V kostelích probíhaly výzkumy především v místech, kde byly hrobky Larisch-Mönnichů. Objevily se tam velmi zajímavé předměty a průzkumy na podobu staveb v době středověku, takže to bude určitě zajímavé.

Bývalý důl Barbora v Karviné od soboty ožije divadlem. Součástí akce bude i program spolku Stará Karviná

Pro region byl klíčový šlechtický rod Larisch-Mönnichů. Kde všude na něj můžeme narazit?
Především v části Solca, kde měli zámek. Postavili tam také pivovar a velký kostel svatého Jindřicha. Larisch-Mönnichům také patřila téměř polovina černouhelných dolů, které byly ve staré Karviné. 

Především na začátku 20. století to byl významný zaměstnavatel, který ovlivnili osudy staré Karviné. 

Jan Polakovič o historii staré Karviné napsal knížku. Bude v sobotu prostor i na tuto publikaci?
Poslední bod našeho odpoledního programu je právě beseda s kolegou Janem Polakovičem, který letos v červnu vydal knížku Fenomén stará Karviná. Prostor bude i na případné dotazy nebo na podepsání knížky.

