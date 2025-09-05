V bývalém dole Barbora zahájí divadelní festival. Program akce oživí spolek Stará Karviná
Festival Scéna bez hranic, který pořádá Těšínské divadlo, začíná v sobotu ráno. Součástí akce je i program spolku Stará Karviná. Návštěvníkům umožní nahlédnout do historie regionu a představí také archeologické průzkumy, uvedla předsedkyně spolku Tereza Ondruszová v rozhovoru Český rozhlas Ostrava.
Co ukázaly archeologické průzkumy například v šikmém kostele?
V kostelích probíhaly výzkumy především v místech, kde byly hrobky Larisch-Mönnichů. Objevily se tam velmi zajímavé předměty a průzkumy na podobu staveb v době středověku, takže to bude určitě zajímavé.
Pro region byl klíčový šlechtický rod Larisch-Mönnichů. Kde všude na něj můžeme narazit?
Především v části Solca, kde měli zámek. Postavili tam také pivovar a velký kostel svatého Jindřicha. Larisch-Mönnichům také patřila téměř polovina černouhelných dolů, které byly ve staré Karviné.
Především na začátku 20. století to byl významný zaměstnavatel, který ovlivnili osudy staré Karviné.
Jan Polakovič o historii staré Karviné napsal knížku. Bude v sobotu prostor i na tuto publikaci?
Poslední bod našeho odpoledního programu je právě beseda s kolegou Janem Polakovičem, který letos v červnu vydal knížku Fenomén stará Karviná. Prostor bude i na případné dotazy nebo na podepsání knížky.