V Cannes se představí film s českou koprodukcí. Vypráví příběh ukrajinského válečného zajatce

Jediný celovečerní snímek s českou účastí, který bude soutěžit na letošním festivalu v Cannes, je koprodukční psychologické drama Butterfly Vision ukrajinského režiséra Maksyma Nakonečného. Celovečerní debut řešící témata týkající se války, lidskosti a naděje vznikl v koprodukci Ukrajiny, České republiky, Chorvatska a Švédska. Cannes 10:00 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Českou producentkou je Dagmar Sedláčková, která film představí v rámci soutěžní sekce Un Certain Regard společně s dalšími tvůrci a herci. Světová premiéra snímku bude 25. května. Za tvůrce o tom v pondělí informovala Martina Reková.

Butterfly Vision vypráví příběh osmadvacetileté ženy jménem Lilia, která se vrací domů k rodině a spolubojovníkům poté, co byla držená ve válečném zajetí v ukrajinské oblasti Donbas. Jako vojenská expertka byla zvyklá být stále ve střehu, nyní jako manželka v civilu netuší, jak žít dál. Potlačená bolest a trauma ze zajetí se jí zhmotňují ve snech, jako by jí něco uvnitř bránilo posunout se dál.

Proslov Zelenského, návštěva Toma Cruise i české Sedmikrásky. Začal 75. ročník festivalu v Cannes Číst článek

Ukrajinského režiséra k natáčení inspiroval dokument z bojů právě v donbaské oblasti, který stříhal už v roce 2018. Tehdy ještě netušil, že bude témata Butterfly Vision řešit po rozšíření rusko-ukrajinské války na celé území Ukrajiny celý svět.

Film se natáčel v roce 2021, dokončený byl letos těsně před vypuknutím ruské invaze na Ukrajinu. Filmaři natáčeli na hranici s Donbasem, z bezpečnostních důvodů nemohli však proniknout příliš daleko.

Rozbořená města a krátery po bombách vznikaly dodatečně jako vizuální efekty v českém postprodukčním studiu Magiclab. Hlavní roli ztvárnila ukrajinská herečka Rita Burkovská. Hudbu složil český scenárista a hudebník Džian Baban.

Zástupci Cannes vybrali Butterfly Vision do oficiální soutěžní sekce Un Certain Regard (Jistý pohled), v níž se od roku 1978 každoročně představuje dvacítka filmů. V 90. letech byl v této sekci uveden český snímek Lekce Faust režiséra Jana Švankmajera, koprodukční snímek s českou účastí tam byl vybrán naposledy v roce 2017, šlo o film Out.

V porotě Un Certain Regard, do níž bývají vybírány filmy především mladých režisérů představujících současnou různorodou světovou kinematografii, zasedl v roce 2017 i umělecký ředitel karlovarského filmového festivalu Karel Och. Navázal tak na svou předchůdkyni Evu Zaoralovou, která v této porotě zasedla v roce 2004.