V Olomouci začíná výstava Zachráněné tóny. Nabízí prohlédnutí barokního kontrabasu a klavichordu
Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v úterý začíná výstava s názvem Zachráněné tóny. Návštěvníci si mohou prohlédnout a poslechout dva zrestaurované historické hudební nástroje: barokní kontrabas a klavichord. „Posluchači by si mohli představit menší stolový klavír, má to subtilnější obdélníkový tvar, připomíná to takový přenosný stolový klavírek,“ popisuje klavichord kurátorka Veronika Sovková.
S kurátorkou Veronikou Sovkovou stojíme u nevelké černé ozvučné skříně s malou klaviaturou, tedy klavichordu, předchůdcem klavíru se zvukem podobným cimbálu.
00:00 / 00:00
Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v úterý začíná výstava s názvem Zachráněné tóny
„Kdybychom to chtěli posluchačům jen zhruba přiblížit, tak by si mohli představit takový menší stolový klavír, má to subtilnější obdélníkový tvar, připomíná to takový přenosný stolový klavírek,“ říká pro Český rozhlas Olomouc Sovková.
Klavichordů se v Evropě moc nedochovalo. Tento patřil olomouckému nakladateli a mecenáši Romualdu Prombergerovi. Díky jeho salonu s klavichordem, kde se setkávali tehdejší osobnosti veřejného života, se pak nástroj dostal až do domácnosti slavného ilustrátora Adolfa Kašpara.
Příběh klavichordu
„Romuald Promberger měl shodou náhod neteř Jitku, byla to dcera jeho sestry, která žila v Praze. Promberger díky tomu, že podporoval výtvarné umělce, vydával knihy, mnozí umělci pro něj malovali a ilustrovali knihy, které vydával. Pak skrze botanika Františka Polívku poznal budoucího známého ilustrátora Adolfa Kašpara,“ vypráví Sovková.
„Kašpar v té době Polívkovi maloval jeho botanické knihy a herbáře, Promberger ucítil talent a představil ho svým známým výtvarníkům. Ti talent potvrdili a Romuald Promberger se vlastně zasloužil o to, že Adolf Kašpar potom začal studovat v Praze výtvarné umění. Na studiích ho podporoval a zajistil mu bydlení u své sestry Jitky Řepkové, která bydlela na Malé Straně. Za pár let si Adolf Kašpar vzal Jitčinu dceru, rovněž Jitku,“ popisuje Sovková.
Ve Šternberku začíná výstava barokního malíře Sadlera. Na Moravě byl jeden z hlavních umělců doby
Číst článek
Ján Prievozník zahrál na druhý zrenovovaný barokní nástroj, kontrabas.
Nástroj byl prakticky rozpadlý, rozlepený a napadený červotočem. Při opravách se potvrdilo, že pochází od vídeňského mistra Johanna Strobla působícího v Olomouci v první polovině 18. století. Nástroj je na první pohled téměř k nerozeznání od současných s výjimkou bohatě zdobené hlavy. Prievozník ale upozornil na rozdíly: jsou na něm totiž střevové struny, lišil se i smyčec.
„Jsou z jiných materiálů, než dnešní. Častokrát to byly dostupnější materiály jako buk nebo javor. Samozřejmě je hra na střevové struny jiná. Tah smyčce je pomalejší, více založený na hře do struny,“ popisuje hudebník.
Výstavu Zachráněné tóny si mohou návštěvníci Vlastivědného muzea prohlédnout a zrenovované nástroje i poslechnout do 8. února příštího roku.