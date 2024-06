V Podcastu roku uspěla Vinohradská 12 i Kriminálka, ve svých kategoriích skončily druhá a třetí

Podcast Opravdové zločiny by podle hlasů měl být vítězem letošního šestého ročníku ankety Podcast roku. Na druhém místě se v kategorii Zpravodajství a publicistika umístil podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12. Na třetím místě v kategorii True crime se umístil pořad Kriminálka Mirka Vaňury, který vysílá stanice Dvojka. Letos hlasovalo rekordních zhruba 110 000 lidí, což je o 10 000 více než v minulém roce. Praha 21:42 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým podcastu Vinohradská 12, zleva Zuzana Marková, Matěj Skalický, Janetta Němcová a Damiana Jansová | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Mám vážně velkou radost. Je to ocenění práce celého týmu, který jede nonstop, aby každý všední den vznikla nová epizoda. Lidi očividně baví, jak Vinohradskou 12 děláme. Děkujeme za to. Co víc si můžeme přát,“ komentuje úspěch moderátor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický.

Veřejnoprávním podcastem roku je Kriminálka Mirka Vaňury. Uspěl i Host Lucie Výborné či Vinohradská 12 Číst článek

Celý večer zahájila v 19 hodin talk show, kterou moderoval herec Lukáš Hejlík s moderátorkou Ivou Veselkovou. Na pódium si pozvali mnoho osobností ze světa podcastů, například autory Hodiny dějepichu, moderátory Vlevo dole nebo autory filmově-kritického magazínu Radia Wave Čelisti.

Loňské umístění

Ve veřejnoprávní kategorii se loni na třetím místě umístil Host Lucie výborné, na druhém pak pravidelný zpravodajský podcast Vinohradská 12 a první místo patřilo Kriminálce Mirka Vaňury.

Právě true crime podcasty podle ředitelky Vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové posluchače táhnou nejvíc. „To je žánr, který se drží nejen v České republice, ale obecně v Evropě a ve světě,“ popisuje Jonášová.

Kromě nich se ale v loňském roce umístily na prvních příčkách třeba podcast Radia Wave Buchty, tedy zábavné povídání Ivany Veselkové a Zuzany Fuksové, nebo vědecko-populární magazín Meteor, který pravidelně vysílá Český rozhlas dvojka a Pohoda, ale lze si ho poslechnout i ve formě podcastu v podcastových aplikacích nebo v aplikaci mujRozhlas.

Mezi aktuálně nejúspěšnější rozhlasové podcastové série patří Stoupenci, kde investigativní reportéři Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz zmapovali neuvěřitelné praktiky v kutnohorské sektě vedené Richardem Šifferem, kterého na vlastní přání zavraždily dvě jeho následovnice.