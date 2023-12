Sliby se maj’ plnit medvídkovi na půlnoční. Co okolo Vánoc hrají rádia a jakou hudbu si pouštíme sami

Právě v tomto týdnu každoročně pronikají mezi stovku nejhranějších písní v českých rádiích i na digitálních platformách vánoční evergreeny. Patří mezi ně jak hity z 80. a 90. let, tak několik nových klasik z minulé dekády. Brno 7:30 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela Lucie testuje písní Medvídek hranice přijatelnosti ve vysílání od roku 1998. | Zdroj: Česká televize

Náznaky blížících se Vánoc pozvolna prosakují do vysílání českých rádií už od října – například píseň Půlnoční od Vladimíra Neckáře a skupiny Umakart zazněla na Českém rozhlasu Dvojce 28. října a Last Christmas od Wham! o dva dny později.

Jak ale zjistil datový tým Českého rozhlasu analýzou týdenních hitparád sestavovaných Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu, obvykle se vánoční písně vrací ve velkém do rádiových hitparád na konci listopadu. Řečí čísel ve 48. týdnu – tedy v tomto.

Jak jsme počítali Data i výpočty jsou k prozkoumání na githubu Datového týmu Českého rozhlasu.

Co z pohledu dat dělá vánoční píseň vánoční písní? To, že se v hitparádách objevuje opakovaně a výhradně na konci roku, zato nikdy v létě. Tímto filtrem jsme jich v žebříčcích od roku 2006 našli 29. Čtyři z nich se vrátily mezi stovku nejhranějších skladeb v 11 různých letech – vedle již zmíněných Půlnoční a Last Christmas to jsou Christmas Is All Around od Billyho Macka a All I Want For Christmas Is You od Mariah Carey. Pro graf jsme vybrali tracky, které se do hitparád dostaly alespoň pro šest vánočních sezon:

Některé klasiky v tomto pohledu chybí. Například Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? Karla Gotta nebo Ryba rybě Janka Ledeckého se nikdy od roku 2006 nevyškrábaly mezi 100 nejhranějších skladeb. Naopak Medvídek skupiny Lucie obsahuje otevřené reference na užívání kokainu a text „římští psi ho sjíždějí na saních o Vánocích“ lze za vánoční považovat jen při zcela doslovném čtení. Dramaturgové ho přesto pravidelně vrací do playlistů.

Anomálií jsou při pohledu do hitparád Vánoce 2017, kdy se na špičku nevylouply žádné starší hity. Redakce serveru iROZHLAS.cz zaslala federaci hudebního průmyslu dotaz, zda se tehdy například neměnila metodika výpočtu žebříčků, ale odpověď nepřišla. Možným vysvětlením tehdejší absence klasik může být nadílka nových vánočních písní, z nichž se však uchytila jediná – Vánoce na míru Ewy Farne.

Vánočním bangerům se v hitparádách daří víc bezprostředně před Vánocemi než během svátečního týdne. Analýza podrobnějších dat playlistů stanic Českého rozhlasu ukazuje, že zde Vánoce po hudební stránce končívají večer 26. prosince.

Ryba rybě Bublé

Federace sestavuje vedle rádiových hitparád i žebříčky poslechovosti na platformách Spotify, iTunes, Apple Music, Supraphonline a YouTube. Nástup vánoční produkce zde vychází prakticky nastejno s rádii, na přelom listopadu a prosince.

Větší úspěchy než v rádiu na platformách sklízí Michael Bublé, Ariana Grande či Frank Sinatra či píseň Ryba rybě. Menší naopak třeba zmíněný Medvídek. Jak konkrétně se přehrávanost v rádiu a doma či na večírcích liší, ze samotných žebříčkových dat vyvodit nelze.

Co si na Vánoce pouštíme sami Track Sezon Wham!: Last Christmas 9 Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You 9 Michael Bublé: It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas 9 Ariana Grande: Santa Tell Me 8 Frank Sinatra: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! 8 John Lennon: Happy Xmas 7 Justin Bieber: Mistletoe 6 Michael Bublé: Holly Jolly Christmas 6 Ewa Farna: Vánoce na míru 6 Andy Williams: It’s the Most Wonderful Time of the Year 6 Brenda Lee: Rockin’ Around The Christmas Tree 6 Václav Neckář: Půlnoční 6 Coldplay: Christmas Lights 6 Písně vracející se do hitparády Singles Digital TOP 100. Data od roku 2015.

Co dalšího vypovídají hitparády o české hudební scéně posledních osmnácti let? Čím se liší domácí pop music od té dovozové, co a kdo rozhoduje o úspěchu a neúspěchu písní? Odpovědi příští týden nabídne na serveru iROZHLAS.cz seriál článků vznikající ve spolupráci redakce Radia Wave a datového týmu Českého rozhlasu.