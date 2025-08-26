‚Vaše učitelka angličtiny a učitel tělocviku se budou brát.‘ Taylor Swift se zasnoubila s Travisem Kelcem

Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce v úterý ve společném příspěvku na sociální síti instagram oznámili své zasnoubení. Informovala o tom agentura Reuters.

Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023 (Archivní foto)

Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023 (Archivní foto) | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár a připojil fotografii, jak 35letý Kelce žádá stejně starou Swift o ruku. Za necelých 20 minut jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu palců nahoru, všiml si Reuters.

Taylor Swift začala svou pěveckou kariéru v 16 letech jako country písničkářka a postupem času se zařadila mezi nejúspěšnější zpěvačky.

Její celkové jmění podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33,7 miliardy korun). Celkem byla 58krát v různých kategoriích nominována na ocenění Grammy, z nichž 14 získala; z toho čtyřikrát šlo ocenění za album roku.

Jak napsal server People, Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023. V červenci toho roku Kelce viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras.

V září ji pozval na jeden ze svých zápasů, a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.

