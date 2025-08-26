‚Vaše učitelka angličtiny a učitel tělocviku se budou brát.‘ Taylor Swift se zasnoubila s Travisem Kelcem
Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce v úterý ve společném příspěvku na sociální síti instagram oznámili své zasnoubení. Informovala o tom agentura Reuters.
„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár a připojil fotografii, jak 35letý Kelce žádá stejně starou Swift o ruku. Za necelých 20 minut jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu palců nahoru, všiml si Reuters.
‚Říct největší sen by byl eufemismus.‘ Taylor Swift získala plná práva ke své kompletní hudební tvorbě
Číst článek
Taylor Swift začala svou pěveckou kariéru v 16 letech jako country písničkářka a postupem času se zařadila mezi nejúspěšnější zpěvačky.
Její celkové jmění podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33,7 miliardy korun). Celkem byla 58krát v různých kategoriích nominována na ocenění Grammy, z nichž 14 získala; z toho čtyřikrát šlo ocenění za album roku.
Jak napsal server People, Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023. V červenci toho roku Kelce viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras.
V září ji pozval na jeden ze svých zápasů, a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.