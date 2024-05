‚Vážit si historie, ale nebát se nového.‘ V návrhu pro Žižkov architektky Jiřičné zůstala jedna věž ze tří

Místo tří věží bude jen jedna a k tomu o několik metrů nižší. K takovým úpravám se musela po mnoha jednáních odhodlat architektka Eva Jiřičná, aby postavila Centrum Nového Žižkova. Pozměněný návrh nové obytné čtvrti představila autorka v pondělí. „Vážit si historie, ale nebát se nového. To posouvá společnost dopředu," tímto citátem uvedla Eva Jiřičná upravený projekt na stavbu Centra Nový Žižkov, který chce postavit developer Central Group. Praha 8:34 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Architektka Eva Jiřičná prezentuje model Centra Nového Žižkova | Foto: Central Group

Původně měly být věže tři. Jejich stometrová výška se ale nelíbila komisařům organizace UNESCO, kterým nakonec po pěti letech vyšli autoři vstříc a válcovitou věž s vlnitou fasádou navrhli menší a jenom jednu. Nad modelem nové čtvrti se na tiskové konferenci skláněla architektka Eva Jiřičná a s nadšením ukazovala na malé stromky a keře.

„Vyhrát soutěž, to je takový šok, to se stane v životě tak málokrát. Ale člověk musí na těch soutěžích pracovat s tím, že i když to nevyhrajete, bude to přínos pro všechny", říká Eva Jiřičná

„Na tom pracovali modeláři, kolegové a spolupracovníci několik týdnů. Dávali tam všude všecky ty keříčky a stromečky, zelený plochy, abychom dokázali, že projekt opravdu může být zelený – nebo, že se dá žít v zeleni,“ řekla Jiřičná.

„Snad ten model ukazuje, že teoreticky je to možné. Teď doufáme, že prakticky se toho dá dosáhnout taky,“ dodala.

Zelená a udržitelná má být i zmíněná bílá věž. Na balkónech budou keře a rostliny, které bude možné zalévat ze speciálního jeřábu na fasádě.

„Já se domnívám, že pro normálního člověka čím dál v budoucnosti ta zeleň bude hrát větší úlohu. Na jedné straně jsme se přírody zbavili, kde jsme mohli, ale já myslím, že si všichni vážíme každé orchideje, kterou si můžeme přinést a která nám ty dva měsíce doma vydrží‚“ pokračovala Jiřičná.

Vítězný projekt vybrala porota ve Velké mezinárodní architektonické soutěži. Do ní se přihlásila studia z třiceti zemí.

„Když vidíte 98 projektů, a z toho jenom jeden vyhraje – ty dva dostanou nějaké peníze, ale to je k ničemu. Takže vyhrát soutěž, to je takový šok, to se stane v životě tak málokrát. Ale člověk musí na těch soutěžích pracovat s tím, že i když to nevyhrajete, bude to přínos pro všechny. Vždycky v tom týmu spolupracujete, to znamená obrovské nadšení, obrovské soustředění na to vytvořit a přinést novou myšlenku,“ uvedla Jiřičná.

Centrum Nového Žižkova vznikne na místě bývalé budovy ústředních telekomunikací, které se přezdívalo Mordor nebo Štrougalova věž. Komplex se otevřel v roce 1980 právě za účasti špiček tehdejšího komunistického režimu. Podle současných měřítek byla ale stavba zastaralá a nefunkční. Navíc na ní bylo také obrovské množství škodlivého asbestu.

Kolik bude nový projekt stát, zatím neví ani developer. Do země by měly ale stavitelé kopnout zhruba za tři roky.