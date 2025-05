Ve věku 101 let zemřela varhanice Alena Štěpánková Veselá, ‚Byla velký vzor,‘ reagují truchlící

Zemřela varhanice Alena Štěpánková Veselá, bylo jí 101 let. Patřila k nejuznávanějším osobnostem brněnského kulturního života, zastávala například funkci rektorky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). O úmrtí hudebnice informovali na facebooku organizátoři Brněnského varhanního festivalu, stejně jako Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka. Brno 10:44 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Varhanice Alena Štěpánková Veselá | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Veselá úspěšně koncertovala v mnoha evropských zemích, v prestižních sálech v Británii i Spojených státech. „Varhany jsou pokaždé jiné. A v tom je to krásné dobrodružství. Člověk neví, k čemu přijde. Musí hledat tu duši, co z toho vytáhne,“ řekla novinářům, když slavila stovku. Zemřela v neděli.

Varhany jí rodiče koupili jen pár dní před měnovou reformou. Příběh Aleny Veselé, rektorky a virtuozky Číst článek

Řadu let se Veselá aktivně zasazovala o stavbu nového koncertního sálu v Brně, takzvaného Janáčkova kulturního centra.

„Bohužel, Brno, než se ‚vykejve‘, tak to trvá. Toho Janáčkova kulturního centra já už se těžko dožiju, i když jsem do toho celý život vrtala. To už čeká na moje potomky,“ řekla Veselá v roce 2023. Ještě letos v únoru se zúčastnila poklepu základního kamene.

Z pozice rektorky JAMU se Veselá zasadila také o generální rekonstrukci Besedního domu, který je nynějším sídlem Filharmonie Brno.

„Byla pro nás všechny inspirativní nejen tím, co vykonala pro Brno, ale i svou vytrvalostí a zaujetím. Za vše jí patří obrovský dík,“ uvedla ředitelka filharmonie Marie Kučerová. Filharmonici Veselou považovali za nebojácnou, neúnavnou, nekompromisní a mimořádně temperamentní ženu, která výrazně ovlivnila hudební život v Brně.

„Jsme paní profesorce vděčni za její mimořádně aktivní působení – organizační, umělecké a pedagogické – ve prospěch kulturního života. Je velkým vzorem,“ reagovala na úmrtí Veselé Nadace Leoše Janáčka. Nadace připomněla, že první učitelkou Veselé na klavír byla Zdeňka Illnerová, žačka Janáčkovy varhanické školy.

Brněnská rodačka Veselá následně studovala hru na varhany na brněnské konzervatoři a JAMU, kde poté působila více než 50 let.

Několik let vedla katedru klávesových nástrojů, v letech 1990 až 1997 byla rektorkou. Veselá je držitelkou mnoha ocenění udělovaných městem, krajem či univerzitami. V roce 2020 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy I. stupně.