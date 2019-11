Brexit může zkomplikovat britskou filmovou produkci v Čechách. Nutná budou víza, prodraží se i služby

Do předčasných voleb ve Velké Británii zbývá necelý měsíc. Nové složení parlamentu bude od začátku rozhodovat o tom, jakou podobu bude mít odchod Spojeného království z Evropské unie. Nejistota ohledně Brexitu netrápí jen politiky, ale i české filmaře, kteří s britskými producenty v posledních letech hodně spolupracují. Praha 19:33 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští filmaři by pro produkci na území České republiky mohli nově potřebovat víza a speciální povolení | Zdroj: Reuters

Jedním ze seriálů, který u nás v posledních letech natáčela britská stanice BBC, je válečné drama Svět v plamenech. Příběh vypráví osudy civilistů za druhé světové války na různých místech Evropy a Spojených států amerických. Prahu si britští filmaři vybrali proto, že chtěli vytvořit důvěryhodný obraz válečné Varšavy. S produkcí jim u nás pomáhal Václav Mottl.

„V momentě, kdy hledají prostředí mimo Velkou Británii, jim nabízíme lokace. Obrovským faktorem jsou filmové pobídky, protože bez nich to vůbec nejde,“ řekl pro Radiožurnál.

Odchod Velké Británie z Evropské unie by ale mohl do budoucna natáčení u nás těmto filmařům výrazně zkomplikovat. Co dříve trvalo i jediný den, se tak může nově protáhnout kvůli nutným formalitám.

„Budou potřebovat víza a jsou tam i časové limity. Takže pokud sem budou chtít někoho na rychlo poslat, musí přijet na turistická víza a pak bychom začali vyřizovat pracovní povolení, respektive víza pro umělce. Nejspíš budeme muset na anglické produkce zaměstnat člověka navíc, který víza bude řešit,“ uvedl Mottl.

Podobná produkce

Podle poslední zprávy Britského filmového institutu je výroba seriálů a hraných snímků na vzestupu. Britský producent Kevan Van Thompson je toho názoru, že tamní a český průmysl není tak rozdílný.

„Ve skutečnosti to není tak jiné. Normálně se v Anglii při výrobě filmů zaměstnává méně lidí, protože mají vyšší finanční požadavky. Natáčet ve Velké Británii je tak pro filmaře mnohem dražší než třeba v České republice. Teď se v Británii sdružují filmaři také do svazů. Musí platit odborové poplatky, které v důsledku platí producent. Myslím si, že tady to není potřeba, protože české filmové společnosti své pracovníky nezneužívají. Platí vcelku dobře, na čas a ověřené lidi najímají na další práci.“

Jak dál producent dodává, ve Velké Británii platí mnoho společností špatně a výroba filmů trvá déle než u nás.

„Podpora je tam o trochu větší než tady. Funguje tam mnoho filmových škol, ale je Velká Británie je větší země, samozřejmě. Finanční podpora je dobře strukturovaná. Nejlepší na tom je, že televizní režiséři potřebují mít po ruce asistenty, které si postupně vytrénují. Díky tomu má filmový průmysl před sebou světlou budoucnost, protože stále přicházejí noví lidé,“ řekl Thompson.

V České republice se to podle producenta musíme naučit. Odchod Velké Británie z Evropské unie ale znesnadní Thomposonvi i běžný život jako občana.

„Největším rozdílem pro mě, jako britského občana, je to, že v České republice mám trvalý pobyt, ale nebudu už občanem Evropské unie. Mám totiž stále britský pas. A i přesto, že tu bydlím mnoho let, nemluvím až tak dobře česky. Nemůžu proto absolvovat zkoušky, abych tu občanství získal. Takže zatím nevím, jak bude má budoucnost tady vypadat,“ dodal pro Radiožurnál.

Výhodné pobídky

Podle producenta Václava Mottla, ale budou mít problémy s organizací natáčení v zahraničí spíše Britové.

„Předpokládám, že s brexitem se bude pojit i ekonomická odlišnost a oslabení libry. Tím se sníží jejich kupní síla a my pro ně můžeme být drahou zemi,“ uvedl.

Proto by měla Česká republika zajistit filmové pobídky, které dávají zahraničním filmařům 20 % slevu na všechny české služby.

„Těch 20 % je v pořádku. Problémem je, že všechny státy okolo nás slevy v rámci soutěže a byznysu zvedají, protože o filmaře mají zájem. Připadalo mi, že česká politika a veřejnost o tom nic neví a mají pocit, že po nich něco chceme. Tak to není. Nechceme, aby nám něco dávali, naopak my jim chceme dávat kapitál, který přivážíme ze zahraničí a k tomu musíme klienta motivovat,“ dodal Mottl

Státní filmový fond aktuálně se státem řeší, jak ze zákona dlouhodobě zajistit vyšší rozpočet na filmové pobídky. Fond letos vyčerpal finance na pobídky už v létě a hrozil proto odchod zahraničních filmařů z České republiky.