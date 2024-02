Veřejné natáčení podcastu Na Východ! ve Vzletu zmapuje dva roky války na Ukrajině

Ondřej Soukup

Novinář a přední český znalec postsovětského prostoru. Jako dospívající odjel s rodiči v polovině 80. let minulého století do tehdejšího Sovětského svazu, což se mu později – navzdory původnímu předsevzetí – stalo osudovým. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 projel tento obrovský prostor křížem krážem, několik let byl moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Pracoval také pro Svobodnou Evropu, Ústav mezinárodních vztahů nebo Člověka v tísni. Od dubna 2023 působí v zahraniční redakci Českého rozhlasu.