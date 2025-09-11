Vila Čerych z Havlova Odcházení je po rekonstrukci. Bude tu vzdělávací centrum Kaplického nadace

V České Skalici na Náchodsku skončily opravy památkově chráněné Vily Čerych. Natáčel se v ní film Václava Havla Odcházení, nově bude sloužit jako kulturní a vzdělávací centrum Nadačního fondu Kaplicky Centre.

Vila Čerych (foto z roku 2019)

Vila Čerych (foto z roku 2019) | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Kaplického fond za rok a půl trvající opravy Vily Čerych vily zaplatil s pomocí dotací 41 milionů korun, dalších 19 milionů  bude stát vnitřní vybavení budovy. 

„Stoletá fasáda vily Čerych dostala dokonalou restauratérskou kúru. Jsou vidět repasovaná okna v akvamarínové barvě a nová červená původní bobrová střecha,“ uvedl ředitel Nadačního fondu Josef Lucák pro Český rozhlas.

Také byl plně obnoven interiér vily a zavedena infrastruktura, která provoz vily zlevní v průměru o 75 procent. „Vystavěli jsme naprosto moderní premiérové kino a opravili altán v secesní zahradě,“ dodává Lucák.

Obyvatelé České Skalice si opravený objekt mohou prohlédnout ještě během září. Slavnostní otevření kreativního centra a zahájení pravidelného provozu plánuje Nadační fond Kaplicky Centre v říjnu. 

