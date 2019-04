Zpochybňování systému je strašně důležité a společnost by si ho měla vážit, říká rapper Vladimir 518

Vladimir 518 je jedním ze tří členů rapové formace Peneři strýčka Homeboye (PSH). Jak ale říká, z hiphopové a rapové platformy se postupně stahuje a stále více ho zajímá tvorba napříč žánry. „Žádné okolnosti by ale člověku neměly diktovat, kdy skončit,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus rapper vlastním jménem Vladimír Brož. Osobnost Plus Praha 8:45 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dávno se necítím být součástí hiphopové scény a ani tato scéna už nás nevnímá jako svou součást. Stále více přemýšlím místo toho nadčasově, nadžánrově. Bytostně to tak cítím,“ dodává nejen hudebník, ale také ilustrátor a tvůrce komiksů.

Vadí mi dogmata

Vladimir 518 je také vedoucí autor knihy Kmeny mapující život zdejších subkultur. Do které z nich se vlastně sám cítí být nejvíce včleněný?

„Vždycky jsem byl spíš cestovatel mezi žánry. Nikdy jsem nechtěl někde zakotvit natrvalo, protože musím říct, že každá subkultura je zároveň vlastně dogma. A dogmata mně vadí a svazují mě, pak mi v nich není úplně dobře. Proto jsem měl vždycky tendenci chodit z nich ven, poznávat další styly a potom si zkušenosti zase nosit nazpátek,“ vysvětluje.

Ptám se: ‚ P roč?‘

Jednou ze subkultur, kterou Vladimir 518 prošel, byl squatting. V rozhovoru vysvětluje, kde má hranici společenské přijatelnosti. Mnozí squatteři například kradou ze sítí elektrický proud, nabízí se proto otázka tolerance vůči těmto praktikám. Samotné obsazování neužívaných domů je protizákonné.

„Přirozený proces jakékoli evoluce je zpochybňování pravidel.“ Vladimir 518

„Myslím, že jejich obsazování je asi v pořádku,“ říká. „Především se snažím takovým věcem rozumět. Tolerance pak samozřejmě záleží případ od případu. Myslím, že ony destruktivní přístupy ke společnosti mají také svůj význam,“ přibližuje.

„A nejsou tady jen tak. Každý má potřebu se nějak vymezovat, mě ale tohle přestalo zajímat. Zajímá mě porozumění těmto jevům. Pokud někdo chce Babylon bourat, zajímá mě proč. Nebudu na něj křičet ‚Nebourej to!‘,“ vysvětluje.

Spravedlnost a láska

„Zpochybňování systému je strašně důležité a společnost by si ho měla vážit. Přirozený proces jakékoli evoluce je zpochybňování pravidel. To se děje v rodinách i v celé společnosti. Každý má tendenci prověřovat generaci svých rodičů, revoltovat. Nakonec vyjde najevo, že většina jich v tomto systému zůstane, ale něco se změní,“ říká rapper.

Vladimir 518 si je vědom úskalí sého postoje. „Pokud je ve zpochybňování spravedlnost a láska, pak jsem ochotný to sledovat. Pokud je v tom nenávist, což může být třeba i jen zvrhlá touha po zisku, tady je možné se bavit i o zmíněných krádežích proudu, pak mi to začne být nesympatické a přišel by moment, kdy bych se vymezil,“ říká.

Dva tábory

Kapela PSH byla jedna z mála kapel, hlásila politické názory. Vladimir 518 toho ale nelituje. „Nelitovat ničeho je absurdní, člověk by měl litovat. Ale z určitého pohledu i ty blbé zkušenosti jsou skvělé. Politické názory, které jsme prezentovali ve chvíli, kdy jsme z toho sami měli stažený zadek, což bylo například v období, kdy tady vyjela xenofobní, antiuprchlická vlna, která najednou dostávala hysterické rozměry, tak jsme vylezli se skladbou (Fuck Off, pozn. red., Vladimir 518 ji ve vysílání přímo nejmenuje),“ říká.

Skladba, která vznikla v létě 2016, se vymezuje xenofobii a rasismu. „Nám bylo jasné, že se nám fanoušci rozdělí na dva tábory, že hodně jich zmizí. Vlastně jsme do toho šli naprosto vědomě, protože jsme si říkali: ‚Pokud jsou tito lidé našimi fanoušky, tak ať nejsou dál.‘ Takže se to roztřídilo, přeskupilo, některé jsme ztratili, jiné získali,“ dodává Vladimir 518.

„Jiní odešli a později se vrátili, protože zjistili, že to co říkáme v této skladbě, kterou tu vtipně nejmenujeme, tak že se naplnilo a bohužel se to naplnilo až moc. Ani jsem nečekal, že princip věštění ze skleněné koule dojde takových rozměrů,“ uzavírá.