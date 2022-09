Zemřel Vladimír Medek, do češtiny přeložil Harryho Pottera i díla Gabriela G. Marquéze. Bylo mu 82 let

Ve věku 82 let zemřel 2. září překladatel Vladimír Medek, uvedla předsedkyně Obce překladatelů Anežka Charvátová. Širší veřejnosti byl Medek známý především českou verzí pohádkové ságy Joanne Rowlingové o kouzelnickém učni Harrym Potterovi, kterou překládal se svým bratrem Pavlem. Praha 17:10 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Medek, překladatel Harryho Pottera, zemřel ve věku 82 let | Foto: Bořivoj Černý /MAFRA/Profimedia | Zdroj: Profimedia

Vladimír Medek překládal z angličtiny, španělštiny a portugalštiny. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou a od roku 1965 pracoval ve sklářském průmyslu. Počátkem 60. let pobýval pracovně na Kubě, od roku 1991 ve Španělsku.

Knižně publikoval od roku 1963, ale známým se stal především jako překladatel ze španělštiny a angličtiny. Přeložil například Sto roků samoty a Dobrodružství Miguela Littína v Chile od Gabriela Garcíi Márqueze nebo díla Maria Vargasse Llosy či Sheckleyův sci-fi román Desátá oběť.

Před třemi lety mu Obec překladatelů udělila Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku. Získal ji za práci na knize Polský jezdec od Antonia Muňoze Moliny, kterou přeložil ze španělštiny do češtiny.

Obdivoval Márqueze

Jde o částečně autobiografické vzpomínání vypravěče. Sleduje tragické, komické i absurdní zvraty v osudech Španělů, diktované mocenskými zápasy od zavraždění premiéra Juana Prima roku 1870 až do devadesátých let 20. století.

Polský jezdec patří k nejúspěšnějším románům napsaným ve Španělsku po obnovení demokracie a řadí se mezi sto nejlepších španělských románů minulého století.

Román Sto roků samoty je podle Medka jednou z pěti největších knížek 20. století. Márquezův magický realismus podle něj symbolizuje skutečnost a sen zároveň. Řada autorů, kteří se k tomuto stylu hlásí, zdaleka nedokázali to, co Márquez, řekl Medek.

„Dokáže v jednom odstavci jen tak bokem vypravovat příběh, který by někomu jinému vydal na román,“ vyzdvihl to, co na Sto rocích samoty považuje za nejúžasnější. Román Márquezovi přinesl první velký literární úspěch.