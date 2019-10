ONLINE: V Národním divadle proběhne poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou

V Národním divadle se v pondělí dopoledne lidé naposledy rozloučí s herečkou Vlastou Chramostovou. Signatářka Charty 77 zemřela v neděli 6. října ve věku nedožitých 93 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Praha 8:06 14. 10. 2019 (Aktualizováno: 9:19 14. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlasta Chramostová hrála v desítkách filmů, třeba Spalovače mrtvol, Je třeba zabít Sekala nebo PF 77. | Zdroj: Profimedia

Historická budova Národního divadla bude otevřená od 10.30, kdy lidé mohou přinášet květiny a poklonit se herečce nebo zapsat vzkaz do kondolenční knihy. V 11.00 začne na jevišti obřad.

Smuteční projevy přednesou například herec David Prachař, ředitel Národního divadla Jan Burian, rektor Akademie múzických umění Jan Hančil nebo disidentka Dana Němcová.

‚Nebála se postavit komunistickému zlu'. Významné osobnosti reagují na úmrtí Vlasty Chramostové

Čestné stráže budou stát herečtí kolegyně a kolegové a další osobnosti veřejného života. Obřad bude provázet promítání nejen fotografií, ale i ukázek z divadelní a filmové práce Chramostové.

Obřad v Národním divadle by měl skončit před polednem. Pak budou smuteční hosté doprovázet rakev ven z divadla na Národní třídu, kde bude zastavený provoz. Do kondolenčních knih ve foyer divadla se můžou lidé zapisovat do 12.45. Na piazzetě vedle divadla můžou až do večera zapálit svíčku.

„Byla nesmírně přátelský, veselý člověk plný humoru, člověk s obrovským temperamentem, a to do svého pozdního věku. Vnášela do souboru spoustu energie a zkušeností. Také byla nepřehlédnutelnou osobností, která prožila nesmírně složitý život, to se objevovalo v jejím herectví, tak jak by to v každém kvalitním herectví objevovat mělo,“ popsal pro Radiožurnál ředitel Národního divadla Jan Burian.

Divadelní a filmová herečka Vlasta Chramostová patřila k prvním signatářům Charty 77. Byla výraznou postavou disentu, předtím ale podepsala souhlas se spoluprací s komunistickou Státní bezpečností, což popisovala ve svých pamětech.

V 60. letech byla jmenována zasloužilou umělkyní, po podpisu Charty 77 ale měla zakázáno veřejné vystupování. Hrála tak jen s přáteli ve svém bytě. Po sametové revoluci byla 20 let členkou Národního divadla. V roce 1998 jí prezident Václav Havel udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.