Vůně květin se nese zámkem Kratochvíle. Floristé vytvořili aranže s obrazy renesančních mistrů

Květinové aranže na zámku Kratochvíle doplňují kopie obrazů renesančních mistrů. Například v předpokoji u ložnice Petra Voka z Rožmberka jsou květiny u jednoho z nejznámějších děl – Zrození Venuše.

„Naším úkolem je vytáhnout ten obraz do prostoru. Mořské pěny nám jdou po látkách, lastury vystupují na podlahu a v různých nádobách se snažíme ztvárnit květy variaci na ten obraz,“ ukazuje hlavní aranžér výstavy, florista Slávek Rabušic.

U schodiště lidé obdivují výjev ze Sixtinské kaple. „Jeho autorem je známý renesanční malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Na tom obraze sice květiny nejsou, ale to je přesně náš úkol, pocitově doplnit obraz květinami. Na schodiště jsme dali vázu s bílou kopretinou, typicky renesanční květinou Itálie 16. století. Pro zajímavost tu máme eustomu, soudobou rostlinu, která je ale krásná, trvanlivá a má kolorit renesanční kytky, proto ji do variací velice rádi používáme,“ popisuje florista.

Květinová aranže ve Zlatém sále je ve výšce, takže návštěvníky přinutí zvednout hlavy vzhůru.

„Zámek Kratochvíle se vyznačuje nádhernými nástropními freskami a my využíváme toho, že můžeme návštěvníky navést, aby pozvedli oči přes květiny až na ty krásné stropy,“ vysvětluje Slávek Rabušic.

Zajímavostí výstavy jsou obrazy vytvořené umělou inteligencí.

„Pomohla vytvořit několik velice originálních děl. Chceme upozornit na to, že i tohle je trend současné doby. Mladý člověk za námi přichází a uvidí nejenom ty floristické vazby, ale zároveň bude motivován tím, co vytváří umělá inteligence. Může ho to inspirovat, aby třeba sám nebo později se svými dětmi navštěvoval památky a zamiloval si historii,“ myslí si kastelán zámku Petr Šmíd.

Výstava Harmonie květin potrvá na zámku Kratochvíle na Prachaticku do 1. června.