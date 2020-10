Ukázka humanity, hodnotí kurátorka tvorbu Anny Hulačové. K vidění je v pařížském Centre Pompidou

Mezi 65 umělci a umělkyněmi je jedna Češka. Dílo Anny Hulačové vybrala jedna ze dvou kurátorek Centre Pompidou Alicia Knocková na expozici nazvanou Global(e) résistance, tedy Globální odboj. Výstava svou angažovaností upozorňuje na politiku v umění. Paříž 8:36 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hulačová se inspiruje jak minulostí dávnou, tak i tou před několika lety - z dob komunismu. Patrný je i užitý materiál - cement, beton | Foto: Marie Sýkorová

Může to být odboj proti konzervatismu, odboj proti sexismu, tradicionalismu, odboj proti konzumerismu i kapitalismu. Angažovanost v umění a kritika společnosti tady byla vždy.

Teď se v Centre Pompidou zaměřili na umělkyně, které ale nejsou spojené s Francií. Takové už před více než deseti lety představili na dodnes připomínané a respektované výstavě „Elle au Centre Pompidou“.

V Centre Pompidou ukazují tvorbu především žen ze Středního východu, Latinské Ameriky, nebo jihovýchodní Asie.

Expozici Global(e) résistance (Globální odboj). v Centre Pompidou | Foto: Marie Sýkorová

Anna Hulačová se sice geograficky přímo do konceptu nehodí, ale podle Alicie Knockové to nebyla podmínka. Jinak totiž její instalace, kterou tvoří dvě lidská torza, do expozice přesně zapadá.

„Snažíme se ukázat současné formy hledání identity. V jejím díle je samozřejmě patrný právě čistě ženský přístup,“ vysvětluje kurátorka Radiožurnálu.

Identita a gender, to jsou hlavní motta, která jsou na výstavě nejmarkantnější. To ale není přímo případ Anny Hulačové. U ní podle kurátorky dominuje spíš její osobitý jazyk. „I toho jak pracuje s tradicí a minulostí. Důležitým motivem jsou počátky křesťanské kultury i český folklor.“

Hulačová se inspiruje jak minulostí dávnou, tak i tou před několika lety - z dob komunismu. Patrný je i užitý materiál - cement, beton. Ten podle kurátorky odkazuje na estetiku brutalismu.

Angažovanost v díle Anny Hulačové není na první pohled tak evidentní. Jeho podstata je skrytá v nenápadnosti propojení minulosti futuristickou vizí umělkyně. „Jedinečnost není jen v tom, že její díla jsou ukázkou humanity, ona totiž skvěle propojuje nové technologie s tradicí umění i řemesel své země,“ říká Alicia Knocková.

A právě to ji řadí mezi velké světové umělkyně. Její význam není jen lokální, ale dalekosáhle globální, uzavírá kurátorka.

Videa, instalace, obrazy, sochy. Výstava Global(e) résistance, která se teď v Centre Pompidou představuje veřejnosti, odkrývá různý pohled na umělecký boj s nespravedlností. A to napříč celým světem.

Kurátorky Centre Pompidou vybíraly z děl, která jsou součástí jeho sbírek. Reprezentativně zastoupená umělecká díla ukazují, že boj proti nespravedlnosti, a to třeba i se štětcem v ruce, je silný po celém světě.

Expozice je v pařížském Centre Pompidou k vidění až do začátku ledna 2021.