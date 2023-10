Zeleň ve městě, i role květin ve společnosti. České centrum v Paříži se proměnilo v botanickou zahradu

České centrum v Paříži se proměnilo v botanickou zahradu. Začala tam totiž výstava s názvem Neviditelná botanika městského prostředí. Jak můžou esenciální rostlinné oleje nahradit syntetické postřiky? A čím chtějí francouzské startupy nahradit pařížské pozinkované střechy, které v horkých dnech znásobují teplo ve městě? Paříž 19:37 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spoluatorka výstavyNeviditelná botanika městského prostředí Alexandara Střelcová a fotograf Vojtěch Veškrna | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Janáčkův sál Českého centra v Paříži se proměnil v menší botanickou zahradu. Jsou v něm palmy, banánovník, Zamiokulkas i Pilea. „Hlavním účelem výstavy je povzbudit lidi, aby si rostlin začali víc všímat a zkusili jinak uvažovat o jejich roli ve společnosti – ať už ve městě nebo mimo něj,“ říká Alexandra Střelcová. Ta je spoluautorkou výstavy, která navazuje na její knihu s názvem Neviditelná botanika městského prostředí.

Zamýšlí se v ní nad postavením rostlin ve společnosti: „Jsou to opravdu jenom objekty? Nejsou! Je to samozřejmě dekorace, máme k tomu dlouhodobý vztah, ale pokojové rostliny, jako třeba tropické rostliny, jsou produktem kolonialismu. Mají historii, o které ve střední Evropě máme jen malé povědomí. Paradoxně si k těm kvítkům tvoříme vztah, máme je rádi, pečujeme o ně, jsme smutní, když se jim nedaří. Je to svět plný paradoxů.“

Výstavu doprovází i snímky fotografa a držitele ceny Czech Grand Design Vojtěcha Veškrny, který rostliny fotil v botanické zahradě v Praze i v Barbican centru v Londýně. „Já rád fotím vše. Když v tom jsou ale lidé, tak ti utíkají. Architektura je lepší, ta neutíká a květiny jsou nejlepší, protože bývají malé. Dají se i hezky nasvítit. Můžu si vytvořit i vlastní studio kolem květiny. Je to paradoxně perfektní zadání,“ říká.

V Českém centru v Paříži začala výstava s názvem Neviditelná botanika městského prostředí | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Zneužívání původních kultur

V rámci výstavy mohou návštěvníci zjistit více i o esenciálních olejích. „Ty by mohlo pomoct lidem, kteří dlouhodobě trpí duševními chorobami na úrovni hospitalizace. Esenciální oleje se už používají. Ve Francii existuje síť nemocnic, které využívají tuto léčbu,“ říká Střelcová.

Esenciální oleje můžou být klíčové i v zajištění potravinové bezpečnosti. Například francouzská vědkyně Sarah Tanguy Guillo zkoumá květiny v Argentině a hledá cestu, jak by mohly pomoct v boji proti houbě, která napadá kukuřici. Chilli papričky v sobě zase obsahují sloučeninu kapsaicin, která se používá v hřejivých krémech proti bolestem zad.

Výstava upozorňuje i na zneužívání znalostí původních kultur: „Původní obyvatelé sbírali znalosti celá staletí a předávali si je z generace na generaci. Stávalo se ale, že si nadnárodní korporace často profity uzurpovaly jen pro sebe,“ uzavírá Alexandra Střelcová.

Součástí expozice je i mapa Paříže, která poukazuje na nedostatek zeleně ve městě. I to se ale postupně mění. Různé pařížské iniciativy chtějí například nahradit nevhodné pozinkované střechy vegetací.

V rámci výstavy mohou návštěvníci zjisti více i o esenciálních olejích, které můžou být klíčové i v zajištění potravinové bezpečnosti | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas