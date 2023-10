V Praze začíná pouliční výstava Tváře ruské opozice. Ukazuje osudy tamějších politických vězňů

Výstava o lidech, kteří se kvůli svým politickým názorům a činům dostali v Rusku do vězení, už mohli vidět obyvatelé a návštěvníci Tallinu, Vilniusu, Berlína či Norimberka. V Praze bude do 28. října, poté se přesune do dalších evropských měst.

Navalného, nejznámějšího ruského politického vězně, soudy postupně odsoudily za různé delikty k 2,5 roku, k devíti letům a 19 letům vězení. Za mřížemi je od ledna 2021, kdy se vrátil do Ruska po několikaměsíčním pobytu v Německu. Tam se léčil z následků otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila látka novičok. Kritici Kremlu považují obvinění proti Navalnému za vykonstruovaná.

Приглашаем на открытие выставки «Faces of Russian resistance» в Праге 15 октября!



Время: 14:00

Адрес: Na Příkopě 850/8, Praha 1



На открытии выставки выступит политолог Александр Морозов и сопредседатель Пражского Антивоенного Комитета Денис Билунов. pic.twitter.com/1RGHw2s3Ae — Faces of Russian resistance (@facesresistance) October 13, 2023

Od loňské ruské invaze na Ukrajinu Moskva potlačování veškerého odporu a kritiky podle představitelů tamní opozice ještě zesílila. Podle ruského serveru OVD-Info, který monitoruje zásahy strážců zákona, úřady od té doby začaly trestně stíhat přes 700 lidí za protiválečné protesty a téměř 8000 lidí obvinily v této souvislosti z přestupků.