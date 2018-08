Dvacítka fotografií k srpnu 68. „Jedny z nejlepších u nás,“ hodnotí kurátorka výstavy

Lidé na Václavském náměstí nesou 21. srpna 1968 zkrvavenou státní vlajku | Foto: Libuše Kyndrová | Zdroj: Výstava Sovětská invaze - srpen 1968



Další fotografie (20)

Tanky, zkrvavené vlajky a strach nebo odvaha v očích lidí. To všechno ukazuje výstava na pražské Staroměstské radnici připomínající přelomové okamžiky československých dějin od srpna 1968 do jara 1969. Nabízí téměř dvě stě unikátních fotek z ulic Prahy, Brna, Liberce nebo Bratislavy od čtyřiceti fotografů. Server iROZHLAS.cz přináší výběr 20 snímků, celá výstava bude k vidění do konce srpna.