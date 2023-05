Do sporu o Slovanskou epopej se vložila Muchova vnučka. Kritizuje plánované umístění a hrozí soudem

V roce 2020 soud vyhověl Johnu Omondu Muchovi a uznal, že Slovanská epopej hlavnímu městu nepatří. Hlavním Muchovým argumentem u soudu bylo, že Praha nenaplnila smluvní požadavek a nepostavila Epopeji výstavní sál.

Nejvyšší soud ale věc vrátil na začátek a spor se projednával znovu. Praha je přesvědčená, že cyklus dvaceti velkoformátových maleb patří jí, ačkoliv autor Alfons Mucha Slovanskou epopej hlavnímu městu odkázal s výslovnou podmínkou, že pro jeho dílo zajistí důstojné výstavní prostory.

Soudní spor se táhne už desítky let, loni se strany předběžně dohodly, že se pokusí o mimosoudní řešení. To spočívá v umístění pláten do pražského obchodního paláce Savarin, který vlastní společnost Crestyl.

„Za prvé půjde o ukončení soudního sporu, narovnání vztahu mezi žalobci a Prahou. Druhá část dohody se bude týkat umístění Epopeje na určité období do budovy Crestylu, kde by Praha společně s rodinou Muchových připravila velkou expozici o mistrovi Muchovi, kde by byla kromě Epopeje vystavena velká část rodinné sbírky,“ vysvětluje detaily dohody pražský radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09).

Další žaloba na obzoru

Do sporu mezi vnukem Alfonse Muchy a hlavním městem se ale nyní vložila další malířova příbuzná, vnučka Jarmila Mucha Plocková. Nelíbí se jí, že ji jak Alfons Mucha, tak Praha údajně při jednáních ignorují.

Umístění Slovanské epopeje v paláci Savarin odmítá – a hrozí, že se kvůli tomu obrátí na soud. „Primárně úvaha o té žalobě vzešla z chování hlavního města Prahy,“ poznamenává Plocková.

O vývoji kauzy se prý dozvídá jen z médií. Svůj nesouhlas s umístěním Epopeje do budovy Crestylu projevila na své výstavě „Budoucnost Slovanské epopeje“ v Paláci Adria, kde ukazuje jiné varianty umístění obrazů.

Radního Pospíšila slova Mucha Plockové mrzí, podle něj není ve veřejném zájmu, aby soudní spory o plátna pokračovaly. Jednání se podle něj teď konají téměř každý den a ohledně jejich výsledku je „mírně optimistický“.