Slovanská epopej bude od příštího týdne vystavena v pražském Obecním domě, až do konce roku

Zatímco devět pláten o českých a slovanských dějinách je v Brně, jedenáct menších děl bude k vidění v budově, kterou Alfons Mucha kdysi vyzdobil svými malbami.

Jak Radiožurnálu potvrdila ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková, Epopej zůstane v Obecním domě oproti původním plánům do konce roku.

„To je taky změna oproti původnímu plánu. Možná s nějakým přesahem do ledna. V podstatě po celé Vánoce a Nový rok bude vystavená. Když počítáme, že do Veletržního paláce přišlo týdně asi 4000 až 6000 lidí, tak se domníváme, že tady v té vrcholné turistické sezoně by se to mohlo zopakovat,“ popsala Juříková.