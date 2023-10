Klíče, vlajka ze sametu i hliníkový sud. Anamorfní sochu Václava Havla vystavuje pražské letiště

Umělec Patrik Proško se věnuje anamorfním situacím dlouhodobě. Takto vytvářel portréty například Nikoly Tesly, Tomáše Bati nebo Bedřicha Smetany s Antonínem Dvořákem.

Proško se vyjádřil, že si velmi váží toho, že měl příležitost ztvárnit sochu Václava Havla: „Díky lidem, jako byl Václav Havel, mám já dnes kvalitní život. Bylo mi 14, když přišla revoluce a měl jsem vše před sebou.“

„Tvorba anamorfní instalace je vždy velmi náročný proces, který má několik rovin. Nejdříve musím nastudovat život portrétovaného, abych mohl začít shánět předměty, které souvisejí s jeho odkazem a vyprávějí jeho životní příběh,“ popisuje autor.

„Celá socha stojí na autentických dokumentech z doby od 60. let až po 90. léta. Především jsem chtěl zdůraznit to, co Havel byl nejvíc: spisovatel a dramatik. Proto je tu hodně psacích strojů a psacích potřeb,“ představuje Proško použité materiály.

Instalace je ale tvořena i dalšími předměty: například klíči, které symbolizují sametovou revoluci, radiátorem s kovovými pouty z dob komunismu, který má připomínat tvrdé výslechy STB, nebo hliníkovým sudem, tradičním symbolem Havlova působení v pivovaru.

Nechybí ani česká vlajka z pravého sametu jako odkaz na sametovou revoluci nebo Havlův osobní symbol – srdce. Celkem bylo pro anamorfní portrét využito přes 3000 autentických a dobových předmětů a dokumentů, které autor shromáždil mimo jiné ve spolupráci s organizacemi spojenými s Václavem Havlem.

Důležitý je stín

Při samotné skladbě sochy musel autor poskládat objekty na scéně do zákrytu natolik přesně, aby z jednoho úhlu pohledu tvořily portrét dané osobnosti. Na zpodobnění Václava Havla pracoval Patrik Proško čtyři měsíce v kuse.

„Anamorfní sochařství se mi líbí i z ekologického pohledu. Používám věci, které už na světě jsou a využívám jejich významů,“ dodává Proško.

Také upozorňuje na nutnost správné kombinace barev a velikostí použitých materiálů: „Další rovinou je práce s konkrétním zdrojem světla, protože každý předmět má svůj stín, který ale nesmí vrhat na místa, kde by v portrétu mělo být světlo. U instalace Václava Havla používám na některých místech stín jako další barvu namísto barevného předmětu.“

Portrét Václava Havla je k vidění v přízemí Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha, hned vedle instalace Forum Havlum. Na pražském letišti bude umístěn minimálně jeden rok.