Národní galerii by klidně mohli řídit dva lidé, uvažuje dočasná ředitelka Nedoma

Úkolem prozatímní šéfky Národní galerie je připravit fungující instituci na příchod nového ředitele, který bude vybraný na základě výběrového řízení. I po jeho nástupu se ale Anne-Marie Nedoma nebrání dalšímu setrvání ve vedení. Jako správní či ekonomická ředitelka.

Líbí se jí totiž myšlenka, že by galerii mohli vést lidé dva. Ředitel s kunsthistorickým vzděláním a manažer zodpovídající za provoz a ekonomiku.

„Je to jediný možný způsob, jak by galerie měla dál fungovat. Tak, aby nedocházelo k excesům jako v minulosti,“ vysvětluje Nedoma. Bývalí šéfové totiž podle ní nerespektovali, že je galerie instituce, která má nejen umělecké sbírky, ale také majetek a zaměstnance.

Cenu určuje trh

Neoprávněné nakládání s veřejnými prostředky typu nadhodnocování uměleckých děl nakupovaných pro Národní galerii ředitelka neobjevila.

„Kostlivci ve skříni nejsou tohoto typu. Můžu se domnívat, že něco nebylo úplně korektní, etické, ale zatím jsem neobjevila důkaz toho, že by to bylo vysloveně protiprávní,“ vysvětluje host Osobnosti Plus.

Odhadnout skutečnou cenu uměleckých děl na trhu, je podle ní velmi těžké. „I posudek, který vzejde v Národní galerii, absolutně nemusí platit a nakonec neplatí,“ upozorňuje Nedoma.

Jako příklad uvádí středověký obraz českého malíře Zvěstování Panně Marii, který chtěl bývalý ředitel Jiří Fajt pro galerii koupit za podle znalců přemrštěnou cenu 65 milionů korun. A také dílo Trůnící Panna Marie s dítětem, které bylo nedávno vydraženo v Dijonu.

„Na tu existoval v Česku vypracovaný expertní posudek. Podle mě zcela objektivní. Nakonec se prodala za mnohonásobně vyšší částku. Cenu výtvarného umění určuje trh, v tuto chvíli trh mezinárodní,“ zdůrazňuje dočasná ředitelka.

Pět let s katolíky

V letech 2014 až 2018 vedla Anne-Marie Nedoma Karmelitánské nakladatelství. Ráda na tuto práci vzpomíná. „Jako evangelík jsem strávila úžasných pět let mezi katolíky. Dalo mi hrozně moc,“ přiznává.

„Měla jsem možnost diskutovat s kolegy, kteří byli vesměs katolíci, a také jednat s nejvyššími činiteli katolické církve. Byl to úžasný vhled dovnitř. Osvětlilo mi to mnohé z historie vzájemného stýkání. Dalo mi to něco, co vás žádná knížka historie, žádný teologický rozbor nenaučí,“ dodává.