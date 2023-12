Talentovaného architekta Rudolfa Lukeše vyhodili z Barrandova. Ve světě se proslavil leporely

Po druhé světové válce měl nakročeno ke kariéře špičkového filmového architekta. Jenže přišel únor 1948 a se vším byl konec. Deset let se živil jako písmomalíř, aby se na začátku 60. let prosadil jako mezinárodně uznávaný knižní výtvarník: Rudolf Lukeš. V pořadu Portréty Českého rozhlasu Plus o něm hovoří Petr Slinták a Barbara Lukešová.

