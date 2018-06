Objekty, kde by umělci mohli tvořit, je přitom podle Hájka čím dál tím složitější najít. „Město se rozrůstá a zóna periferie je pro ateliéry jako průmyslová či postprůmyslová s velkými sklady a výrobními halami velmi vhodná. Postupně tam prorůstají studia a vytváří povědomí o prostoru. Je to kulturní zóna, což je benefit pro developery,“ popisuje s tím, že v Česku je tento vývoj postupný a ne každý majitel je tomu otevřený.

Právě od té doby, říká, nepracoval s hlínou. Přitom právě z tohoto materiálu je jeho dílo, které je součástí tříletého projektu a na kterém při rozhovoru pracuje. Představit by ho měl letos v létě. „Zjistil jsem, že mě to dost baví,“ pochvaluje si Hájek v momentě, kdy dlátem tvoří model velké larvy mravence. Ve jeho tvorbě ho více než modelování či odlévání zajímá samotná tvorba skulptury, říká. „Přidávání nebo ubírání materiálu,“ popisuje. A místo specializace na jeden typ techniky je naopak rád kombinuje.

Práci na velkých projektech s přesahem rád střídá s volnou tvorbou, kterou si, jak sám říká, musí probojovat. „Je to moje vlastní reflexe, osobně mě to posouvá a nejvíc zajímá,“ podotýká s tím, že se stejně jedná o spojené nádoby. „Volná tvorba je pro mě svobodný jazyk. Je to jazyk, který nemá žádná pravidla. Ta určuju já,“ popisuje. Nejvíce ho prý osvobozuje abstraktní forma. „Je to pro mě dobrodružství, objevování nepopsaných map.“