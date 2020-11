Český aukční trh s výtvarným uměním letos klesl o padesát procent. Padly ale aukční rekordy

Celkový obrat z aukcí výtvarného umění v Česku klesl oproti loňskému roku o 50 procent. Zatímco loni sběratelé a investoři utratili téměř půldruhé miliardy, letos to bude přibližně o polovinu méně. Na druhou stranu, ale letos padlo několik aukčních rekordů. V říjnu se obraz malířky Toyen Piková dáma prodal za skoro 79 milionů a tuto neděli se očekává další významný prodej. Praha 14:47 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aukční trh s výtvarným uměním klesl oproti loňsku o polovinu | Foto: Eva Odstrčilová

Do aukce půjde mimo jiné abstraktní dílo Františka Kupky „Divertimento II“. Jeho vyvolávací cena je 30 milionů korun, prodejní odhad je ale až 70 milionů.

Zároveň se podle šéfredaktora portálu Art+ Jana Skřivánka očekává rekordní částka za dílo žijícího autora, kdy bude vyvoláván obraz Theodora Pištěka s názvem Adie, Guy Moll za 17 milionů korun.

„Ty nejdražší věci se dál prodávají. A prodávají se stejně dobře jako v loňském roce, čili z tohoto pohledu je letošní rok úspěšný. Teď půjde spíš o to, jak se bude to vyvíjet v následujícím pololetí příštího roku,“ řekl Radiožurnálu znalec trhu s uměním Skřivánek. Zároveň se obává toho, že majitelé drahých děl budou s nabídkou spíš vyčkávat do doby, než se život vrátí do normálu.

Všímá si také toho, že s tím, jak se zájem sběratelů rozšiřuje o další dekády směrem k novějšímu umění, dá se předpokládat, že v dohledné době budou padat autorské rekordy umělců z 60. a 70. let minulého století. „Stagnaci čekám spíš v těch tradičních segmentech, jako jsou Mařákovci – tedy krajinomalba nebo Václav Špála. Taková ta nejvíce nabízená díla klasické moderny,“ doplňuje Skřivánek.

Zkrášlení bytu

Rekordní aukce, zvláště ty letošní, bezpochyby přitahují pozornost veřejnosti a pro někoho mohou být inspirací pro vlastní investici do umění. Současných mladých českých výtvarníků je u nás celá řada. Během koronavirové krize si tak někteří převážně mladí lidé splnili dlouho plánovaný sen a pořídili si domů jeden či dva obrazy.

Příkladem je Maria Staszkiewic, která pracuje v oblasti finančních technologií. Obrazy, které s manželem koupili, jsou barevné a veselé, protože mají doma malé dítě.

„Myšlenka pořídit si domu umění byla už dlouhodobější a během koronakrize jsme konečně koupili dva obrazy. Ten první je více investiční od zavedeného autora Lubomíra Typlta a ten druhý od trošku mladšího umělce Patrika Kriššáka. Oba nám dneska visí doma a máme z nich velkou radost,“ říká Staszkiewic Radiožurnálu.

Její případ je ale podle Jana Skřivánka spíše výjimkou. Z jeho zkušenosti galeristé považují současnou situaci za extrémně špatnou. Prodeje se podle nich v podstatě zastavily.

Jinak to vidí ředitel pražské The Chemistry Gallery Petr Hájek. Podle něj stoupl nejen počet lidí, kteří si chtějí ozdobit domov, ale také nějakým způsobem uložit nebo rozdělit svoje prostředky. K tomu jsou pro něj ideální právě díla současných mladých umělců kolem třiceti, čtyřiceti let.

Hájkova galerie

Hájkova galerie funguje 12 let, podle něj za tu dobu - dříve nebo později - většině autorů, se kterými spolupracuje, cena jejich děl vzrostla. „U toho umění to funguje tak, že koupíte obraz mladého autora za 30 000 a za pár let má hodnotu třikrát tak větší. Jde o to, že pokud ten autor opravdu dobře funguje, pracuje a je aspoň trochu úspěšný, tak hodnota jeho díla stoupá,“ vysvětluje Hájek.

Mimochodem, když se podíváte do starých aukčních katalogů ze 30. let, obrazy Toyen se v té době prodávaly za 1500 až 5000 korun. Což dnes odpovídá zhruba zmiňovaným 30 tisícům. To jak se bude dílo toho či onoho autora dále zhodnocovat, záleží nejen na jeho výstavní historii, ale v dnešní době hraje významnou roli také obratný marketing, jak samotného autora, tak popřípadě jeho galerie.

To znamená, že autora můžete často vidět v médiích, na výstavách a podobně. „Nicméně znám případy autorů, kteří jsou podle mého názoru vynikající kvalitou, ale veřejnosti ještě neobjevení a jejich díla se zatím nakupují v takovém objemu. Důležité je proto obrnit se trpělivostí,“ upozorňuje Hájek.

Sociální sítě

Podle něj je na investicích do umění lákavé hlavně to, že se člověk může ponořit do úplně nového oboru. Sledovat současnou uměleckou scénu je velmi zajímavý proces včetně setkávání s umělci nebo galeristy.

„Takže pokud se člověk rozhodne investovat do umění, tak si nekupuje jenom obraz, ale kupuje tím vlastně zároveň novou oblast zájmu, která je velmi široká a může ho velmi obohatit,“ uzavírá Hájek, jehož galerie nabízí hned několik nadějných mladých umělců – třeba Aleše Brázdila, Jana Uldrycha nebo Alžbětu Josefy.

Pro mladé umělce je teď také důležitá propagace na sociálních sítích, hlavně Instagramu, který sledují sběratelé z celého světa. Zvláště v dnešní době, kdy se nekonají vernisáže a výstavy a mladí umělci se tak nemůžou setkávat s potenciálními zájemci o svá díla.