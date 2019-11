Praha se může chlubit prvním automatem na umění. Takzvaný Artmat nabízí za padesát korun díla umělců

O Japonsku se říká, že je to velmoc prodejních automatů. Koupit si v nich můžete přímo na ulicích třeba teplé jídlo, kravatu nebo čerstvá vejce. Neobvyklý sortiment vám z automatu vypadne nově taky v Praze. Ve Vršovicích začal fungovat takzvaný Artmat. Praha 21:04 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Artmat býval v 80. letech automat na cigarety, zakladatelky ho přivezly z Velké Británie. | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

První Artmat neboli automat na umění funguje v Krymské ulici v pražských Vršovicích. Stačí do něj hodit padesát korun a místo cigaret, kávy, nebo třeba chlazeného nápoje vám vypadne v malé krabičce jedno kapesní dílo od začínajících českých umělců.

O provoz pražského Artmatu se starají Josefína Frýbová a Petra Widžová. „Obě jsme kurátorky současného umění, tu scénu dlouhodobě sledujeme, takže i proto to děláme, protože nás to baví.“

V automatu už několik krabiček chybí, a proto je zakladatelky musí doplňovat. Kapesní díla, které vám z Artmatu vypadnou, připomínají krabičky od cigaret. „Byl to úmysl, a to hlavně z toho důvodu, aby se krabičky vešly do toho bývalého cigaretového automatu.

Zakladatelky prozrazují, že Artmat byl totiž původně automatem, ve kterém se prodávaly cigarety. „Je to starý automat na cigarety dovezený z Británie a je odhadem z 80. let. Přesněji řečeno, je to černá plechová krabice s oknem uprostřed, kde jsou seřazené krabičky,“ popisuje jedna z kurátorek.

Nevíte, co vypadne

Zájemcům umožňuje si zakoupit kapesní díla mladých začínajících umělců. Neobvyklá forma prodeje nabízí jistou dávku překvapení. Nikdo totiž neví, jaké dílo mu z Artmatu vypadne. V nabídce jsou díla od spousty talentovaných umělců.



„Aktuálně tam je Martin Kyjovský, Jakub Mikuláštík, Babrora Idesová a Nýbrž – ilustrátorská skupina z Ústí nad Labem,“ říká Petra Widžová.

V každé krabičce je stručný kurátorský text o umělci, který představuje jeho tvorbu. Například Martin Kyjovský vytvořil hrací karty, které jsou speciálně dělané pro Krymskou ulici. „Inspiroval se charakterem ulice, protože je tam hodně barů a kaváren, kde se lidé setkávají, a tak vytvořil karty, aby si lidé mohli sednout a hrát společně tu hru,“ dodává Josefína Frýbová.

V dalších krabičkách lidé najdou třeba linoryty, ilustrace nebo malby. Všechny vytvořili umělci speciálně pro Artmat. Podle kurátorek je to hravá forma toho, jak lidem přiblížit umění. Mohou se tak třeba dozvědět něco o umělci a začít se o něj více zajímat.

Do budoucna by chtěly zakladatelky Artmatu přivézt takové automaty i do dalších českých měst.