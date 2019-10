Banksyho olejomalba se prodala za rekordních téměř 10 milionů liber. Kupec je neznámý

Malba streetartového umělce Banksyho se ve čtvrtek v londýnské aukční síni Sotheby's vydražila za téměř 9,9 milionu liber, tedy 287 milionů korun. Na plátně s názvem Devolved parliament, v překladu Přenesený parlament, jsou zachyceni šimpanzi v jednacím sále Dolní sněmovny britského parlamentu. Částka, za kterou se obraz vydražil, je ve srovnání s dalšími prodanými Banksyho díly rekordní, uvedla agentura Reuters. Kdo dílo koupil, není známo. Londýn 23:34 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Banksyho olejomalba s názvem Devolved parliament, v překladu Přenesený parlament | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Původně se odhadovalo, že by se olej na plátně mohl prodat za 1,5 až dva miliony liber (43,4 až 57,9 milionu korun). Dražba trvala třináct minut a úspěšný dražitel nakonec nabídl 8,5 milionu liber (246 milionů korun). S aukčními poplatky se cena díla vyšplhá na 9 879 500 liber.

Před dražbou bylo podle agentury Reuters nejvyšší částkou, za kterou se Banksyho dílo vydražilo, 1,87 milionu dolarů, tedy 43,8 milionu korun. Zaplatil je kupec na aukci síně Sotheby's v New Yorku v roce 2008 za dílo Keep it Spotless, v překladu Udržujte bez poskvrny.

„Ať už stojíte na jakékoli straně brexitové debaty, není pochyb, že toto dílo má větší relevanci než kdy dřív,“ uvedla před čtvrteční dražbou aukční síň Sotheby's.

Sněmovna plná šimpanzů je největší známou malbou tajemného umělce Banksyho. Dílo měří více než čtyři metry na šířku a přes dva a půl metru na výšku.

Vzniklo zhruba před deseti lety a poprvé bylo k vidění v roce 2009 na výstavě v Bristolu, tehdy pod názvem Question Time, v překladu Čas na dotazy. Umělec jej ale později přepracoval.

Banksy, jehož graffiti se poprvé objevilo na zdech v Bristolu, patří mezi nejvýraznější současné umělce. Zakládá si na anonymitě, jeho díla se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Své výtvory kromě Británie zanechal například i na zdech ve Spojených státech nebo v palestinském Pásmu Gazy.