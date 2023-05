‚Byla to živoucí noční můra.‘ Majitelé domu odstranili malbu od slavného Banksyho, nechtěli se o ni starat

Pro mnoho lidí by bylo splněným snem se jednoho rána probudit a zjistit, že jejich dům zdobí Banksyho nejnovější umělecké dílo. Pro Garryho a Gokean Couttsovy se však šestimetrový racek stal noční můrou. Od roku 2021, kdy se nástěnná malba přes noc objevila na jejich domě v Lowestoftu, se dům stal terčem vandalů, zlodějů a úředníků městské rady. Manželé proto na její odstranění vynaložili zhruba 200 000 liber (5,4 milionu Kč). Londýn 6:28 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majitelé domu, na který Banksy umístil své dílo, vyčíslili náklady na jeho údržbu na 40 tisíc liber ročně | Zdroj: Profimedia

„Zpočátku to bylo samozřejmě neuvěřitelné, ale jak se věci vyvíjely, začalo to být nesmírně stresující. Nejsem si jistý, jestli si Banksy uvědomuje nezamýšlené důsledky pro majitele domů. Kdybychom mohli vrátit čas, udělali bychom to,“ citoval majitele domu list The Times

Nové valentýnské dílo britského umělce Banksyho upozorňuje na násilí na ženách Číst článek

„Ozvala se nám městská rada, aby nám sdělila, že by na dílo mohla vydat příkaz k zachování a my bychom byli zodpovědní za jeho údržbu s náklady 40 000 liber (více než milion korun) ročně,“ dodal.

Živoucí noční můra

„Musel jsem si najmout nočního hlídače, aby se o něj staral poté, co někdo jeho část ukradl a pokusil se ji prodat na facebooku. Jindy byli vandalové přistiženi s tuctem kbelíků bílé barvy a zřejmě se ho chystali přemalovat,“ popsal své zkušenosti s Banksyho uměleckým dílem na svém domě pokrývač v důchodu Couttse.

Gymnastka, chlapec porážející judistu i děti na ‚ježkovi‘. Banksy na Ukrajině vytvořil sedm děl Číst článek

„Byla to živoucí noční můra. Měli jsme nějaké problémy s prasklinami ve zdi, takže abychom ji zabezpečili, museli jsme ji odstranit, protože kdyby došlo k nehodě, byli bychom za to zodpovědní,“ uvedl.

K odstranění 22tunové zdi s uměleckým dílem bylo třeba ji vyztužit 12 vrstvami pryskyřice, skelnými vlákny, pěti tunami oceli a použít 40metrový jeřáb, aby ji odvezl.

„Teď musíme vymyslet, co s ním uděláme. Účet za jeho vyjmutí pravděpodobně přesáhne 200 000 liber a my jsme jen normální lidé, takže bychom ho rádi prodali a něco na něm vydělali,“ uvedl muž.

Great British Spraycation

Manželé žijí v Enfieldu v severním Londýně a nemovitost v Lowestoftu pronajímali, když se dílo anonymního umělce objevilo.

‚Chování mrchožroutů.‘ Soud poslal do vězení zloděje, kteří ukradli z Bataclanu dílo umělce Banksyho Číst článek

Akce na odstranění díla byla dokončena v noci na pondělí poté, co byla první polovina odvezena minulý měsíc. Proces byl komplikovaný, protože zeď původně nebyla vnější.

Banksy dílo namaloval jako součást série nazvané Great British Spraycation, v rámci které vytvářel umělecká díla v přímořských městech, aby pomohl obnovit část jejich turistického ruchu.

Banksy je jedním z nejslavnějších světových umělců, zároveň zůstává v anonymitě. Proslavil se na začátku 90. let pouličními graffiti v Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži či New Yorku.

Média jej často popisují jako „nepolapitelného“ a „tajemného“ či „guerillového“ pouličního umělce. Mezi jeho fanoušky patří i největší světové celebrity.