Banksyho malbu odřízli z garáže ve Walesu. Kde milionové dílo skončí, není jasné

Velšské město Port Talbot se mělo stát sídlem nového muzea britského umělce známého pod přezdívkou Banksy. Nejnovější dílo, namalované, na zeď místní garáže dostalo název Veselé Vánoce. Muzeum ale nakonec nevznikne a britská média spekulují, jestli to celé nebyl další z povedených žertů kontroverzního umělce. Od stálého zpravodaje Port Talbon (Anglie) 15:55 30. června 2019 Vypadá to, že chlapec chytá sněhové vločky, malba ale pokračuje za roh, kde se divák dozví, že to co chlapec chytá, na vypláznutý jazyk, nejsou sněhové vločky, ale saze z hořících odpadků.

Třicetitisícové město Port Talbon leží na břehu Keltského moře. Donedávna bylo známé především díky obřím ocelárnám, na konci loňského roku se to ale změnilo. Na stěně chátrající garáže se objevila malba jednoho z nejvíce ceněných současných britských umělců.

„Je to nádhera, co tady Banksy vytvořil. Doufejme, že zde dílo zůstane dlouhá léta. A tisíce lidí si je přijdou prohlédnout. Žiju tady 38 let a nikdy jsem nic takového nezažila,“ svěřila se jedna z obyvatelek.

„Žiju hned naproti a je to úžasné. Jen tady kvůli té malbě vznikl trochu zmatek. Spousta lidí a aut,“ hodnotil náhlý zájem o předměstí skryté ve stínu kouřících komínů ocelárny další z místních.

Vločky, hořící saze

„Malba se objevila krátce před Vánoci. Vypadá to, že chlapec chytá sněhové vločky, malba ale pokračuje za roh,“ popsal pro televizi Sky News obchodník s uměním John Brandler, který Banksyho dílo od šťastného majitele garáže koupil.

Za rohem se divák dozví, že to, co chlapec chytá na vypláznutý jazyk, nejsou sněhové vločky, ale saze z hořících odpadků.

„Je to úžasný kousek a jsem hrdý na to, že jsem jej mohl koupit. Je to jeden z nejlepších Banksyho kousků, je to chytlavé a stručné a velmi angažované,“ radoval se Brandler.

Cena nebyla zveřejněna, ví se jen, že šlo o šestimístnou cifru v britských librách, tedy nejméně 30 milionu korun.

Na konci května technici zeď i s malbou odřízli, naložili na nákladní auto a odvezli do centra města, kde mělo vzniknout muzeum. Majitel vánočního Banksyho však nečekaně oznámil, že galerie nebude. Kde nakonec milionový výtvor skončí, není zatím jasné.