Banksyho nové graffiti zničil neznámý vandal bílou barvou. Dílo vydrželo pouze dva dny

Neznámý pachatel polil bílou barvou nové dílo streetartového umělce Banksyho znázorňující listoví stromu, které se před několika dny objevilo na zdi domu na severu Londýna. Ve středu o tom informoval server BBC News. Fotografie místa malby se přitom na Banksyho účtu na sociální síti Instagram objevila teprve v pondělí.

Na umělecké dílo se od pondělí chodí dívat davy lidí, ale 35letý Matt McKenna řekl BBC, že byl ve středu ráno na procházce se psem, když nástěnnou malbu spatřil politou bílou barvou.

„Je to opravdu škoda. Stalo se to přes noc. Mluví o tom spousta lidí a je to kousek Londýna, na který se občas trochu zapomíná,“ dodal.

Graffiti umělec Joe Epstein na začátku týdne BBC vysvětlil, že streetartoví umělci často vedou „války o území“, při kterých si mohou „navzájem odstraňovat svá díla“.

„Součástí příběhu těchto maleb je to, jak je lidé doplňují, jak jsou vůči nim agresivní nebo jak se s nimi vyrovnávají,“ dodal.

Dříve, než se bílá barva objevila, místní správa uvedla, že její tým pro odstraňování graffiti o díle ví a neodstraní ho. Místní úřad vysvětlil, že třešeň, kterou si Banksy vybral, byla 40-50 let stará a ve zhoršeném zdravotním stavu, s hnilobou a poškozením houbami.

Radnice dodala, že se bude i nadále snažit strom udržet při životě a že by měl znovu vyrašit.