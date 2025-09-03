‚Bohatství celého regionu.‘ Po 200 letech končí těžba uhlí, životy horníků připomene putovní výstava
Těžební společnost OKD chystá putovní výstavu s názvem „Odcházíme… s hlavou vztyčenou“. Oslovila tři významné regionální fotografy, aby upozornili na blížící se konec těžby černého uhlí. Výstavu si lidé budou moci prohlédnout v Karviné, Ostravě a Praze. „To, že nyní skončí těžba černého uhlí a posouváme se k jiným zdrojům energie, je významným milníkem v historii naší země,“ říká generální ředitel OKD Roman Sikora.
Výstava vzdává hold všem, kdo provozoval hornické řemeslo, vysvěluje pro Český rozhlas Ostrava mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. „Připomíná, že na přelomu letošního a příštího roku po více než 200 letech skončí těžba černého uhlí. S tím ale zmizí i specifické hornické profese s ní spjaté,“ dodává.
Na fotografiích tak lidé uvidí horníky při různých činnostech, například v lampovně, kde si vyzvedávají svoje vybavení, nebo na svačině. Celkem dvanáct fotek, které jsou vysoké 1,8 a široké 1,2 metru, firma OKD vystaví na šesti oboustranných panelech. Snímky doplní krátký text, který připomíná příběh uhlí, potažmo těch, kdo se na jeho dobývání stovky metrů pod zemí podíleli.
„Výstavu jsme připravili ve spolupráci s regionálními fotografy, kteří se věnují fotografování v hornickém prostředí dlouhodobě a intenzivně, takže jsme měli z čeho vybírat. Jsou to fotografové Lukáš Kaboň, Boris Renner a Petr Chodura, velcí fanoušci hornictví a horníků,“ přibližuje Černá Dvořáková.
‚Významný milník‘
Vernisáž se uskuteční u příležitosti oslavy Dne horníků ve čtvrtek 11. září od 13.00 na Masarykově náměstí v Karviné. Vystoupí při ní také karvinský sbor Termoník, který je podle mluvčí Černé Dvořákové od svého počátku s hornictvím spojen.
Od 14.00 na Univerzitním náměstí v Karviné pietní akt vzpomene na ty, kteří při práci v uhelných dolech zemřeli. Od 15.00 v kostele Povýšení svatého Kříže proběhne bohoslužba za horníky.
„Výstava je putovní, takže z Masarykova náměstí v Karviné se přesune v říjnu na dva měsíce do Ostravy také na Masarykovo náměstí a na náměstí Edvarda Beneše. Poté v prosinci či v lednu do Prahy, tam ještě vhodné místo hledáme,“ doplňuje Černá Dvořáková.
Generální ředitel OKD Roman Sikora zdůraznil, že černé uhlí je společným jmenovatelem bohatství celého regionu. „Těžbě černého uhlí vděčíme za mnohé. To, že nyní jeho těžba skončí a posouváme se k jiným zdrojům energie, je významným milníkem v historii naší země,“ píše Sikora v tiskové zprávě.
„Chceme tak vzdát hold všem, kdo měli tu čest provozovat hornické řemeslo, za jejich úsilí, obětavost i oběti. Za těch dvě stě let napsal život bezpočet silných lidských příběhů, veselých i smutných, a bohužel i tragických. Vždy pamatujme na ty, kterým kvůli práci na šachtě nebylo dopřáno vrátit se ze šichty ke svým nejbližším,“ dodává generální ředitel.