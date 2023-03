Cenný interiér brněnského bytu manželů Herdanových začali opravovat restaurátoři

Restaurátoři začali s rekonstrukcí cenného interiéru památkově chráněného bytu manželů Herdanových. Restaurovat dochované vybavení z 30. let minulého století budou také studenti Vyšší odborné školy restaurátorské. Byt i celý dům v ulici Hlinky patří městké části Brno- střed. Prostor by po rekonstrukci měl sloužit ke kulturním nebo společenským účelům. Brno 16:45 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V první fázi se rozkládá a stěhuje historicky cenný nábytek | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

V bytě manželů Herdanových studenti v první fázi rozkládají a stěhují historicky cenný nábytek.

Proces rekontrukce popisuje student druhého ročníku Jaromír Koudelák: „Po demontáži to převezeme do dílen a budou se spravovat nejvíc poškozené části nábytku. Následně budeme dělat povrchové úpravy. Bude to možná mírně monotónní práce, která se završí tím, že interiér převezeme zpátky po částech a tady ho i zkompletujeme.“

Na práci studentů v bytě Herdanových dohlíží restaurátor a vyučující Radek Ryšánek. „Podařilo se objevit původní květinovou tapetu, která se schovávala za vestavěnými skříněmi. Nedějí se jenom katastrofy, dochází k dobrým akcím, které zachraňují historické dědictví prvorepublikového Brna, té jeho židovské tradice.“

Po opravách by městská část Brno-střed ráda prostory zpřístupnila veřejnosti. „V bytě by mohla být do budoucna menší koncertní či výstavní síň, mohla by se tam konat jednání a podobně,“ doplňuje mluvčí radnice Kateřina Dobešová

Při restaurátorském průzkumu studenti také zjistili, že při výrobě nábytku tehdejší truhláři použili dýhy z exotických a vzácných dřev, jako například gabon, mahagon nebo finskou břízu.

Rekonstrukce, která má co nejvíce uchovat původní vzhled bytu, by měla být hotová do konce příštího roku.