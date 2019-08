Z Katzelsdorfského zámečku u Valtic zbyly jen ruiny. Místní spolek ho chce nyní opravit

Letos je to přesně 200 let, co kníže Jan I. z Lichtenštejna nechal postavit Katzelsdorfský zámeček na okraji Valtic. Dnes lze klasicistní památku obdivovat jen na fotografiích, z loveckého zámečku jsou ruiny. Místní spolek chce nyní získat peníze na jeho opravu. Se zprávou přišel Český rozhlas Brno.

Valtice 19:20 6. srpna 2019