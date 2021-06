V Brně vystaví nejstarší reportážní snímek. Zachycuje církevní slavnost na Zelném trhu z roku 1841

Výjimečně a jen na tři dny vystaví Muzeum města Brna nejcennější exponát ze svých fotografických sbírek. Jde o 180 let starou daguerrotypii Bedřicha Franze, která zachycuje církevní slavnost Božího těla na Zelném trhu v Brně. Právě motivem je snímek unikátní: v té době se totiž fotily hlavně podobizny v ateliérech, krajiny. Franz si troufl několik minut exponovat dav na náměstí a vytvořil tak reportážní snímek. Brno 13:21 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na tři dny vystaví Muzeum města Brna nejcennější exponát ze svých fotografických sbírek – 180 let starou daguerrotypii | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Daguerrotypii se někdy říká předchůdce fotografie. Ve skutečnosti to ale byla slepá vývojová větev v zachycování obrazů pomocí světla. Louis Daguerre ji představil světu v roce 1839. Jen o rok později už Bedřich Franz v Brně pořídil první snímky.

Intelektuální elita

„Bedřich Franz byl skutečně tehdejší intelektuálská elita ve spojení s největší univerzitou, která byla ve Vídni. Vídeň se stala jedním z center daguerrotypie, kde vznikala řada krásných dochovaných snímků, nicméně ten náš je pořád ten nejstarší,“ vypráví kurátor výstavy Petr Vachůt.

„Franz byl jeden z prvních, který si troufl vyfotit nějaký dav lidí, reportážní akci svým způsobem. A ta daguerrotypie se dochovala, což je unikátnost. Udělali jsme si takovou rešerši všech daguerrotypií v muzeích Evropy a tato je opravdu nejstarší dochovaná.“

Slavnost božího těla byla jedním z nejmasovějších církevních svátků. Dav lidí procházel brněnskými ulicemi a také přece Zelný trh. „V každém rohu náměstí byl provizorní oltář, u kterého byly prováděny modlitby. Takže tam si vyčíhal ten okamžik, stoupl si do okna Reduty a využil toho, že se lidi zastavit a poklekli, začali se modlit – ty postavy jsou tam velmi dobře vidět,“ dodává Vachůt.

Snímek nevystavovali

Muzeum má tuto daguerrotypii od svého vzniku v roce 1904. Do sbírek mu ji věnoval brněnský lékárník. Snímek nebyl nikdy vystavován. „V roce 1985 se jí ujal pražský restaurátor. Do restaurátorské zprávy uvedl, že je daguerrotypie hodně vybledlá a to si myslím, že byl jeden z důvodů, proč se nevystavoval. Nemusí se stát nic, třeba za pět deset dní nebo i více. Ale také se může stát, že během krátké doby ten obraz prostě zmizí,“ říká kurátorka Lenka Kudělková. I proto bude originál k vidění v hranolové věži hradu Špilberk jen od pátku do neděle.

Od pondělí 14. června ho nahradí novodobý záběr pořízený historickou technologií ze stejného místa. „Vyfotit současný Zelný trh technikou daguerrotypie vyžadovalo čtyřicetiminutovou expozici. Fotili jsme to z budovy Reduty. Okna, na které to nejvíce vychází, jsou dnes zazděná, takže jsme použili vedlejší okno,“ podotýká autor snímku Pavel Vavřín.

Daguerrotypie se v muzeích nebo galeriích vystavují zcela výjimečně. Expozici na Špilberku doplní informace o této technologii, o Bedřichu Franzovi a stavebním vývoji Zelného trhu.