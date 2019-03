Welbeck Street car park

Pearl Bank Apartments

Grand Hotel du Lac

Sirius building

Hotel Thermal

‚Mäusebunker‘

Dunelm House

O demolici Domu studentského svazu Durhamské univerzity v severovýchodní Anglii usiluje sama škola – chce ho nahradit budovou, která má vzejít z mezinárodní architektonické soutěže. Dunelm House vybudovali v letech 1964–1966. „Ano, je to špinavé. Je to bílý beton. A potřebuje očistit. Pokud byste nečistili svůj dům 52 let, taky by vypadal strašně,“ píše na svém webu iniciativa #SaveDunelmHouse Foto: Flickr/Tom P