Být uprostřed zátiší z plakátů i Slovanské epopeje. Ve Varšavě otevřela imerzivní výstava Alfonse Muchy

Byl velkým českým umělcem s kapkou polské krve v těle. Svými plakáty, ilustracemi, obrazy a skicami dobyl nejen Paříž nebo New York, ale i obchody, kavárny a hlavně domácnosti po celém světě. Výstava Kouzlo secese teď Alfonse Muchu poprvé představuje také polské Varšavě. Právě tam je od pátku otevřená interaktivní výstava, která mimo jiné nechává hologram slavného secesního malíře promlouvat jeho hlasem. Od stálé zpravodajky Varšava 12:13 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alfons Mucha-Magie secese je imerzivní výstava | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Jsme v zešeřelé místnosti. Na podlaze se kolem nás rozestupují plující stříbrné body. Ty samé body, které se na stěně proti nám shlukují nejprve do siluety, záhy do ostré černobílé fotografie Alfonse Muchy v životní velikosti, sedícího na malířských štaflích. Hudbu doléhající sem z vedlejší místnosti přehlušuje mužský hlas.

Pravnuk Alfonse Muchy Marcus Mucha vede Muchovu nadaci | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Pravnuk Alfonse Muchy Marcus Mucha vede Muchovu nadaci | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Tohle je opravdu zábavná část – holografická část výstavy. Tady se objevují hologramy z portrétů mého pradědečka Alfonse Muchy. Když se zaposloucháte, uslyšíte jeho pravý hlas v češtině,“ upozorňuje pravnuk malíře Alfonse Muchy Marcus Mucha, výkonný ředitel Muchovy nadace.

„Vyvinuli jsme to až před touto výstavou. Vlastně díky tomu jsem poprvé slyšel svého pradědečka mluvit. Měl velmi milý, vřelý hlas. Můžete v něm slyšet i vášeň, s jakou promlouvá o své vizi budoucnosti Československa. Opravdu, je to velmi unikátní způsob, jak ho ukázat světu prostřednictvím toho, jak viděl svůj národ,“ doplňuje.

Hologram i projev, který doprovází přepis promítaný na okolní stěny, jsou tedy novinkou. To ale samozřejmě není vše, další místnosti pokrývají statické nebo i pohyblivé ukázky Muchovy práce, jak popisuje Joanna Kowalkowska z Art Box Experience – galerie ve Varšavě, které interaktivní výstavu Alfons Mucha: Kouzlo secese hostí.

Výstava poprvé představuje i skutečný hlas Alfonse Muchy | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Výstava poprvé představuje i skutečný hlas Alfonse Muchy | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Naše galerie vtahuje návštěvníky do uměleckých děl. Dosahujeme toho využitím 360stupňové prostorové projekce, technik animace jaké známe z filmů, ale co je hlavní, na našich výstavách obrazy ožívají. Hýbou se, často utváří příběhy. To vše doprovází hudba, ale i vůně. Chceme zkrátka, aby návštěvníci vnímali výstavu všemi smysly,“ vysvětluje malířův pravnuk.

O vůních není řeč jen tak. Výstavu totiž netvoří jen obrazová projekce složená z přibližně stovky obrazů, plakátů, náčrtů a fotografií, ale také čtyři parfémy. Ty připomínají prostředí, která Muchu v 19. a 20. století provázela a inspirovala – ateliér, květiny, Morava.

Nejlepší parfuméři světa

Jeden parfém je pak věnovaný osudové ženě z plakátu Sarah Bernhardtové. Vyobrazení francouzské divadelní divy ho proslavilo nejen v Paříži, ale po celém světě, a znamenalo skoro bezbřehý přísun další práce.

14:07 Pražský hrad otevírá svou největší výstavu roku. ‚Franta‘ Mertl pořádá první tuzemskou retrospektivu Číst článek

„Na těch vůních jsme spolupracovali s nejlepšími parfuméry na světě. Jsem rád, že spoluprací se z nás stali přátelé. Společně s lidmi, kteří spravují naše archivy, hledali záznamy o vůních, které Alfonse Muchu inspirovaly. Vytvořili velmi speciální esence, které, myslím, zase pomáhají představit jeho tvořivého ducha,“ popisuje Marcus Mucha.

S Marcusem Muchou jsme se zastavili akorát u parfému ateliér. Ne náhodou. „Je můj oblíbený. Používám ho po holení... jako jediný na světě,“ říká. Tyto parfémy se totiž nedají nikde koupit. Jediné místo, kde si k nim můžete přičichnout, je aktuálně výstava umístěná v továrně Norblina na Železné ulici ve Varšavě.

Alfons Mucha je známý nejen svými barevnými obrazy krásných žen obklopených přírodou, ale také Slovanskou epopejí. I cyklus těchto velkoformátových obrazů výstava připomíná.

Díky tomu se můžete v okamžiku ocitnout na Rujáně, na Vítkově, v Moskvě nebo u Grunwaldu – po nejslavnější polské bitvě. Společně s novinářem, spisovatelem a autorem knih o Češích Mariuszem Szczygłem hledáme, čím tento obraz spojuje Čechy a Poláky.

Ná výstavě si návštěvníci můžou zkusit vybarvit plakáty podle sebe a pak si je poslat na email | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

‚Obrazy Poláky překvapí‘

„Ne každý Polák ví, že bitvy pod Grunwaldem se účastnil Jan Žižka. Jako nájemný rytíř stál tehdy na naší straně, ne na straně křižáků,“ směje se a připomíná vyobrazení bitvy, které je Polákům mnohem bližší. „Té bitvě se věnuje i náš nejslavnější polský obraz Jana Matejka, ale ten neukazuje pravdu. Zachycuje všechny vážné momenty té bitvy naráz a má vyjadřovat polskou bojovnost, odhodlanost postavit se za to, co považujeme za naše. Není tam krev, nejsou tam oběti. Obraz Alfonse Muchy možná Poláky překvapí, myslím, že tu není tak známý,“ pokračuje s tím, že obraz českého, možná také francouzského umělce je pravým opakem Matejkova díla.

3:52 45 milionů diod. Planetárium v Praze zrekonstruovalo kopuli, promítací technologie je světový unikát Číst článek

„Alfons Mucha ve svém obraze Bitva u Grunwaldu ukazuje následky boje. Mrtvá těla, bolest, ztráty. Ukazuje, jakou cenu lidé platí za válku. Vlastně můžeme říct, že je to obraz pacifistický,“ líčí Marcus Mucha.

Kromě bitvy u Grunwaldu ale výstava podle Szczygła přináší do Polska to, co Poláci mají na Češích rádi a marně hledají sami u sebe. „Mucha idealizoval realitu – ženy, prostředí, které nás obklopuje, dějiny, věci. To, co maloval, nebyla skutečnost, ale byl to ideál skutečnosti. Jsou to sny, touhy. Chtěl vidět svět krásný. To nám ta výstava ukazuje. A to je to, co my jako Poláci máme na české kultuře rádi. Že nejen čeští umělci, ale řekněme Češi obecně, umí ze života tady a teď uchopit a využít to nejpříjemnější a nejhezčí,“ doplnil.

Autor knihy Gotland to přičítá ateistické nátuře Čechů. „Češi jsou si vědomi, že je jeden život a po něm nic není. Ale my jsme katolíci a máme tu perspektivu metafyzickou. Zkrátka čekáme na ten lepší život po životě,“ uzavírá.

Alfons Mucha dokázal a dodnes dokáže inspirovat další generace umělců – tvůrců anime, streetartu, netflixových seriálů jako Arcane. I tento odkaz výstava ukazuje, společně s tvářemi a příběhy dnešních malířů, grafiků a ilustrátorů, kteří se k Muchově Magii secese hrdě hlásí.

Alfons Mucha dodnes inspiruje nové generace umělců, včetně ilustrátorů komiksů a anime | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas