Cate Blanchettová jako učitelka nebo bezdomovec. Herečka v Praze zpodobňuje 13 různých rolí

Národní galerie zahájila ve středu naráz pět výstav ve Veletržním paláci. Největším tahákem je určitě projekt Manifesto berlínského umělce Juliana Rosefeldta, v němž herečka Cate Blanchettová vystupuje celkem ve třinácti rolích a představuje manifesty, které stály u kolébky moderního umění. Praha 17:00 19. října 2017

Podzimnímu programu Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci kraluje filmová instalace Juliana Rosefeldta Manifesto v hlavní roli s australskou herečkou Cate Blanchettovou.

Třináctidílná série prostřednictvím různých postav ztělesněných právě Blanchettovou dává zaznít manifestům dadaistů, futuristů, hnutí Fluxus, suprematistů a dalších uměleckých skupin.

Zazní i méně známé texty významných architektů, filmařů či tanečníků, které ovlivnily vývoj moderního umění.

„Třináctidílná instalace byla před Prahou představena v Berlíně, New Yorku, Helsinkách nebo Buenos Aires a všude sklidila nebývalý ohlas. Série filmů se natáčela celkem dvanáct dnů v Berlíně v roce 2014. Byla to velmi intezivní společná práce," uvedl ředitel Národní galerie Jiří Fajt.

„Cate Blanchettová se v rámci tohoto 'manifestu manifestů' převtěluje do třinácti postav - bezdomovce, učitelky, loutkoherečky nebo dělnice. Proslulým i méně známým výrokům dává v nečekaných souvislostech nové, dramatické vyznění," dodal Fajt.

„Cate Blanchettová coby obyčejná matka před obědem namísto modlitby přeříkává text Claese Oldenburga I am for an Art, o tom, čím je umění. Zasazením apelativního textu do běžného rituálu rodiny a obyčejného prostředí vybízí k zamyšlení nad uměním současným," říká kurátor výstavy Adam Budak.

Studenti a Skála

Kromě Manifestu představí Národní galerie výstavu Biafra ducha – Studenti z třetího světa v Československu. Ta diváka seznámí s tvorbou afrických a asijských studentů, kteří v 60. a 70. letech v Praze studovali film.

Ze současné studentské výtvarné tvorby na evropském kontinentu představí Veletržní palác to nejzajímavější výstavou finalistů a vítěze ceny StartPoint 2017.

Jeden z objektů Františka Skály, který je k vidění v Národní galerii | Zdroj: Národní galerie v Praze

Na té je podle jejího kurátora Pavla Vančáta důležitá vedle tradice a rozpětí nezávislost na akademiích, které mají ve výběru jen menšinový hlas. „Nerozhoduje ani médium, technika či námět, nejpodstatnějším kritériem je neotřelost a originalita," řekl.

StartPoint vznikl v roce 2003 v Galerii Klatovy/Klenová jako soutěž pro diplomanty českých uměleckých škol, později se projekt rozšířil do okolních zemí. Roku 2010 StartPoint opustil klatovskou galerii a prezentoval se v dalších prostorech a městech. Od ročníku 2015 je součástí podzimního programu Veletržního paláce.

V letošní mezinárodní porotě zasedli kromě šéfkurátora Národní galerie v Praze Adama Budaka zástupci výstavních institucí z Rotterdamu, Vilniusu, Salcburku a Varšavy. Z českých studentů mezi finalisty jsou Anna Ročňová, z pražské UMPRUM, Martina Růžičková z brněnské FaVU a Pamela Kuťáková z Akademie výtvarných umění v Praze.

Součástí podzimní vernisáže bylo také otevření dosud běžně nepřístupného prostoru haly A Veletržního paláce. Tam je k vidění dlouhodobá instalace děl Františka Skály, které Národní galerie získala od umělce darem, či zápůjčkou z nedávno ukončené velmi navštěvované výstavy ve Valdštejnské jízdárně.