Cenu Jindřicha Chalupeckého obdržel Andreas Gajdošík. Porota ho vybrala pro aktivistický přístup

Cenu Jindřicha Chalupeckého získal sedmadvacetiletý Andreas Gajdošík, absolvent Ateliéru intermédií na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Umělec, který v tvorbě dlouhodobě kombinuje programátorské schopnosti se sociální a politickou angažovaností je známý především projekty zveřejněnými ve virtuálním prostoru. Mezinárodní porota jej vybrala pro jeho otevřeně aktivistický přístup. Olomouc 21:50 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cenu Jindřicha Chalupeckého získal 6. prosince 2019 v Olomouci absolvent Ateliéru intermédií na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT Andreas Gajdošík | Zdroj: ČTK

„Oceňujeme Gajdošíkovo chápání umění jako svobodného prostoru, který umožňuje kritické uvažování a jednání,“ uvedli porotci ve zdůvodnění jeho výběru do skupiny letošních finalistek a finalistů. Andrease nakonec porota vyhlásila laureátem za on-line projekt Nelidské zdroje.

Dílo Andrease Gajdošíka spočívá v intervencích do mediální sféry a sociálních sítí, tvorbě mystifikačních softwarů nebo webových stránek; cílem je kritická reflexe zavedených struktur uměleckého světa i politiky.

Praha se může chlubit prvním automatem na umění. Takzvaný Artmat nabízí za padesát korun díla umělců Číst článek

„Projekt Andrease Gajdošíka je založený na poměrně jednoduchém principu, jeho dosah skrze internet, sociální sítě, veřejnou a mediální diskusi je ale značný. Mnohem důležitější než to, co je v galerii, je právě přítomnost díla ve veřejném a virtuálním prostoru,“ komentovala rozhodnutí poroty ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Gajdošík je členem zvukově-performativní skupiny Evropská unie. Kromě ceny z dílny Maxima Velčovského tradičně získá dvouměsíční stipendijní pobyt v New Yorku a 100 000 korun na realizaci nového autorského projektu. Diváckou cenu Českých center a s ní spojený rezidenční pobyt v sídle některého z Českých center získala Pavla Malinová za svou sérii maleb doplněnou o kamenné sochy.

O prestižní cenu soutěžil kromě Andrease Gajdošíka a Pavly Malinové také francouzský umělec Baptiste Charneux, Marie Lukáčová a umělecká skupina Comunite Fresca, kterou tvoří Dana Balážová, Markéta Filipová a Marie Štindlová. Finalisté nejvýznamnějšího českého ocenění pro vizuální umělce do 35 let se představují se svými díly od konce září až do 19. ledna na výstavě v Pražákově paláci v Brně.

Spolumajitel pražské galerie DOX: Sehnat peníze od státu je kombinace magie, hypnotizmu a šikovnosti Číst článek

Prestižní cena pro mladé české umělce do 35 let se udílí od roku 1990 z podnětu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře a malíře Theodora Pištěka.

Mezi držitele ceny nesoucí jméno po významném historikovi umění a kritikovi patří řada známých českých malířů či sochařů střední a starší generace – ti dostávali cenu v jejích počátcích. V posledních letech se mezinárodní porota nejčastěji přiklání ke konceptuálnímu umění. Loni si ocenění odnesl pětadvacetiletý Lukáš Hofmann, který vystupuje také pod jménem Saliva.

Slavnostní vyhlášení Ceny Jindřicha Chalupeckého bylo letos součástí přehlídky současného vizuálního a zvukového umění PAF Olomouc, ocenění bylo poprvé uděleno mimo Prahu a Brno.