‚Trochu se nám ta barva nepovedla.‘ Obyvatelé Českého Krumlova kritizují novou fasádu Mincovny

Velká vlna kritiky se snesla od místních obyvatel na novou fasádu Mincovny v Českém Krumlově. Barokní budova je jednou z dominant hradu a zámku. Obnova tak zásadně proměnila celkový pohled na areál, který je spolu s historickým jádrem zapsaný na seznamu UNESCO. Památkáři vycházeli při restaurování z původních nálezů. Český Krumlov 18:22 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šedá budova, která působí rušivě. Takhle teď mluví obyvatelé Českého Krumlova o dominantě místního hradu a zámku - takzvané Mincovně | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem z toho strašně zklamaná. Na mě to působí jako pěst na oko. Ztratilo to kouzlo historické budovy. Připadá mi to, jako kdyby byla uměle zateplená polystyrenem,“ hodnotí pro Český rozhlas České Budějovice novou fasádu Mincovny fotografka Tereza z Davle, která žije v Českém Krumlově.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelé Českého Krumlova kritizují novou fasádu Mincovny. Více si poslechněte v reportáži Petra Kubáta

Kritický názor má i další místní obyvatel, umělec Jiří Havlík. „Domnívám se, že z principu ta šedá barva by nebyla úplně špatná. Špatný je její odstín. Jestliže do šedé barvy, která vzniká primárně mísením bílé a černé, přidáme okr, tak nám vznikne lehounká barvička, která se na zámku používala všude. Ale tady se přidal modrý pigment do základní šedé a modrý pigment z toho udělá velice těžkou a šedou hmotu. Mincovna vypadá nyní velmi hmotně a nevhodně,“ líčí Jiří Havlík.

Památkáři vycházeli při obnově z původních nálezů. Podle nich byl odstín šedošedý.

Pohled na Český Krumlov | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

S výsledkem není stoprocentně spokojený ani kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov Pavel Slavko: „Trochu se nám ta barva, abych tak řekl, nepovedla. Současné fasádní materiály a barviva působí trochu jinak než vápenné fasády a barvy. Když jsme sundali část lešení a odstoupili, tak i z třímetrové vzdálenosti vzorky působily velice dobře. Ale v celé ploše nás trochu zarazila sterilnost a jednotnost.“

Lidé převlečení za medvěda se přemístili z Prahy do Českého Krumlova, ani tam je nechtějí Číst článek

Podotýká, že bude s týmem restaurátorů ještě zvažovat, jestli šedé plochy nezjemní do šedobílé. Vznikl by tak výraznější kontrast. „Pak by ta fasáda na jižní stranu získala jasnější architektonický rozvrh, členění a vhodněji by navázala na Barokní divadlo nebo Plášťový most na pátém nádvoří, které jsou v šedosvětlých bílých tónech typických pro druhou polovinu 18. století,“ dodává Slavko.

Podle ředitele jihočeských památkářů Petra Pavelce připomíná celá situace kauzu se zámeckou věží před 30 lety. Tehdy po obnovení fasády sklidili památkáři také velkou kritiku.

Obyvatelé Českého Krumlova nechtějí v hotelu na náměstí kasino. Sepsali petici Číst článek

„Fasáda Mincovny proměnila kompletně vzhled této budovy, která je výrazná, je zdálky vidět a uplatňuje se v celém panoramatu zámku. Na fasádě proběhly restaurátorské průzkumy, byla zjištěna barevnost, kterou považujeme a jsme přesvědčeni, že to je původní barevnost, a tahle barevnost byla při restaurování obnovena. Je třeba si fasádu prohlížet, zvykat si na ni, za několik let mírně zpatinuje a myslím si, že bude vypadat pěkně,“ říká Petr Pavelec.

V prvním patře Mincovny v současnosti vzniká nová galerie. Památkáři zde také obnovili výmalbu z 19. století nebo kachlová kamna. V příštím roce v ní chtějí památkáři představit zábavy na knížecích dvorech. V dalších letech by galerie představila třeba sbírky skla, mincí nebo tisky a atlasy ze zámecké knihovny.