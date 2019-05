Interiér nového Libušína dostává po požáru první malby. Výtvarníkům pomáhají i černobílé fotografie

Umělci vytvářejí takzvané sekomalby, tedy obrazy na suché vyzrálé omítce. Pracují podle původních kreseb Mikoláše Alše z roku 1891. Zeď u okna jídelny už zdobí zbojník Juráš, aktuálně pracují na Portášovi. Obnoví také jediné dva ohořelé trámy, které se z celé jídelny dochovaly.

„My se vracíme úplně k té původní podobě z té doby roku 1889. Zrovna tyto figury vytvořil Mikoláš Aleš,“ uvedla restaurátorka Kateřina Krhánková. Kresby se snaží co nejvěrněji přenést na omítku.

„Vracíme se úplně k tomu původnímu stavu, ke kterému máme černobílé fotky. A máme jeden transfer, kdy tady ta postava toho Juráše byla v těch letech 1960 transferovaná, kdy se to opravovalo. Byla to velká rekonstrukce maleb, které byly ve špatném stavu. Takže my máme tu úplně původní omítku s malbou, která je tedy poškozená. Takže víme technologii, kterou to dělali a víme trošku i ten styl malby. Takže podle toho se to tady dělá,“ popsala restaurátorka.

Chata Libušín v roce 2010 | Foto: Michal Klajban | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0,©

Na monitoru má k dispozici kresbu. Ta je ale černobílá. „Barevnost víme právě trošku z toho transferu toho protějšího výjevu Juráše, kde se nám dochovala barevná škála,“ vysvětlila. Práce má před sebou ještě mnoho.

Opatrnost

„Budeme pracovat ještě na všech omítkách, které budou nad úrovní dřevěného obložení, budou omítky na rákose a tam všude jsou nějaké, buďto figurální výjevy nebo zátiší řemesla, dekory a nápisy.

Interiér Libušína zdobila celá řada malých detailů. „My se budeme zabývat dvěma trámy, které jsou v předsíni a jsou původní. Je na nich původní barevná vrstva a tu budeme restaurovat,“ vysvětluje restaurátorka Kateřina Krhánková.

Nutné je zajistit také to, aby natěrači malby nezničili.

„Samozřejmě musíme postupovat velmi opatrně. Restaurátoři se tady zdrží ještě několik týdnů, možná měsíců. Budou tady až téměř do konce. Takže ve spolupráci, bude se to muset samozřejmě zakrýt. A také budeme zápasit s prachem, protože je tady ještě pořád velký pohyb řemeslníků,“ říká technický náměstek ředitele Národního muzea v Rožnově pod Radhoštěm Milan Gesierich.

Poprvé si bude moci veřejnost prohlédnout malby uvnitř Libušína příští rok na jaře.