Chátrajících staveb jsou v Česku desetitisíce, říká Petr Zeman z projektu Prázdné domy

Okna s vytlučenými skly, vyražené dveře a rozpadlá střecha. Napadá vás někdy, proč kolem sebe potkáváte tolik opuštěných, přestože kdysi krásných domů? Petr Zeman se ptal po tom samém. A tak spoluzaložil projekt Prázdné domy – databázi opuštěných historických staveb. „Prázdných domů je v řádu desetitisíců. Zmapované v Česku máme čtyři tisíce," říká v rozhovoru s Petrem Králem. Praha 20:30 9. dubna 2019

Jsou to domy, o které všichni ztratili zájem. Nebo to tak aspoň vypadá. „Přišli jsme na některé systémové chyby, které to způsobují,“ popisuje Petr Zeman z projektu Prázdné domy.

„Squat je pro opuštěný objekt přínosný. Známe spoustu tichých squatů, kde člověk žije, a když se přihlásí majitel, v tichosti ho opustí.“ Petr Zeman

„Například se rozhádají bratři, a zatímco probíhá soud, je dům bezprizorní a chátrá. Ještě horší ale je, že podobné majetky mají i města.“

Nejčastěji se tak stává, že budova ztratí své původní využití. „Kromě industriálních objektů jsou velmi ohrožené zemědělské stavby. Ty mizí z celé české krajiny a nemáme nakročeno k tomu, abychom je zachránili,“ říká Zeman.

Téměř kriminální čin

Jedním z problémů, kterým dnes česká města čelí, je také takzvané zaviněné chátrání. „Majitel chce, aby dům spadl. A aby si to odůvodnil, udělá pár zásahů – třeba odstraní pár tašek na návětrné straně, a objeví se dřevomorka. Jde o téměř kriminální způsob, jak donutit památkáře, aby dům odepsali.“

A nakolik se na tomto stavu podílejí samotní památkáři? Podle stížností některých majitelů brání jakýmkoliv úpravám na památkově chráněných objektech – a nic jiného než nechat budovu chátrat pak majitelům nezbývá. Jenže Zeman s tím tak docela nesouhlasí.

Nejde podle něj o tak rozšířenou situaci, jak si lidé myslí, soudí. „Faktem ale je, že známe případy, kdy majitel chtěl zachránit dům a památkář mu tam nedovolil dát plastová okna. Nad tím by se památkáři měli zamyslet,“ říká Zeman.

Zájem o prohlídky

Jen v Praze chátrá celá řada kdysi krásných a zajímavých staveb. Ať už jde o nádraží Vyšehrad, Invalidovnu nebo třeba vilu na Babě. Přitom co stavba, to unikátní osud. I proto se v současnosti do některých z těchto objektů můžete vypravit na prohlídku.

Projekt Prázdné domy totiž pořádá velmi oblíbené komentované procházky po prázdných pražských stavbách. „Například procházku po prázdných vilách na Barrandově jsme vyprodali během 15 minut!“