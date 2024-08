Čí jsou to nohy? Umělecké dílo v jesenickém rybníčku budí pozitivní i negativní reakce

Rybníček v Denisově ulici v Jeseníku zdobí sochy znázorňující nohy tří žen, které dělají ve vodě stojky. Veřejná instalace je součástí výstavy sochaře Kurta Gebauera. Dílo umístěné v rybníčku vyvolalo mezi obyvateli města pozitivní i negativní reakce. Jeseník 21:34 4. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ústředním motivem výstavy a tedy i této instalace je zachycení člověka v nějakém spontánním radostném pohybu,“ říká jedna z kurátorek výstavy Tereza Slováková | Foto: Tomáš Minarčík | Zdroj: Český rozhlas

„Venkovní instalace Nohy z vody navazuje na výstavu, kterou máme v Galerii současného umění Jeseník, která se jmenuje Živočich člověk,“ říká jedna z kurátorek výstavy Kurta Gebauera v Jeseníku Tereza Slováková. „Kurt Gebauer je vážený přední český sochař a umělec,“ dodává Slováková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čí jsou to nohy? Umělecké dílo v jesenickém rybníčku v Denisově ulici budí pozitivní i negativní reakce

Tématem výstavy jsou podle ní pohyb a radost. „Ústředním motivem výstavy a tedy i této instalace je zachycení člověka v nějakém spontánním radostném pohybu. Souvisí i s nějakým pobytem třeba ve vodě s hrajícími si dívkami, které dělají stojky a nějak skotačí,“ usmívá se.

Instalaci Nohy z vody přijímají lidé rozdílně. Romanu Ondruškovi se líbí. „Je to hezké, naše dcera nedělá stojky jenom v bazéně, dělá je i na zahradě, takže pořád vydáváme nohy nahoře. Je to součást života mladých a malých dětí,“ myslí si Ondrušek.

Opačný dojem má Hana Mičulková. „Není to podle mého vkusu, nepůsobí to na mě úplně dobře,“ říká.

Instalace Nohy z vody a celá výstava budou k vidění až do konce září | Foto: Tomáš Minarčík | Zdroj: Český rozhlas

Diskusi, ať už příznivou nebo nepříznivou, vítá další kurátorka výstavy z Jeseníku Kristýna Krutilová. „Je to ostatně důvod, proč se díla do veřejného prostoru umísťují. Aby narušily stereotyp a vyvolaly reakci u běžné veřejnosti. Diskuzi sledujeme a jsme rádi za to, že si toho lidé všímají a že reagují jakýmkoliv způsobem,“ uvádí Krutilová.

Instalace Nohy z vody a celá výstava budou k vidění až do konce září.