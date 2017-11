Co v neděli dělají Britové, když nechodí do kostela? Londýnský fotograf jejich zvyky zachycuje už 10 let

Náboženství pomalu mizí ze života britské společnosti. Více než polovina Britů o sobě tvrdí, že jsou nevěřící a anglikánská církev přišla za poslední dekádu o více než 100 tisíc věřících. Dříve chodili lidé každou neděli do kostela. Co ale dělají místo toho dnes? Tuto otázku si položil britský fotograf Matt Writtle a začal fotit. Londýn 14:27 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matt Writtle začal hledat dnešní britskou identitu. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Toto je fotka dvou matek s malými dětmi. Stojí v dlouhé frontě v Ikee. Čekají na masové koule k obědu. Podívejte se do jejich tváří, jsou frustrované, naštvané. Tohle je podle mě obraz typické dnešní neděle. Malá část lidí ještě světí neděli jako výjimečný den, ale většina ji tráví takto,“ říká fotograf Matt Writtle.

Pracoval v Austrálii, Hongkongu a v České republice. Když se po letech vrátil domů, zjistil, že Anglii vlastně už vůbec nezná. A začal hledat dnešní britskou identitu. Ta byla tradičně spojená s náboženstvím, především křesťanstvím, dnes ale chodí pravidelně v neděli do kostela jen dvě procenta populace.

„Nečekal jsem, že to bude nějak vysoké číslo, ale že je to takto málo, to mě opravdu překvapilo. Neděle se stala prostě jen dalším běžným dnem. Lidé nakupují, pracují. Snaží se dohnat to, co nestihli přes týden. Já vyrostl v době, kdy se trávila neděle tím tradičním způsobem: mše, oběd. Byla to nuda, ale nežijeme dnes až moc rychle?" ptá se fotograf.

Tohle je podle mě obraz typické dnešní neděle, řekl ké svému snímku fotograf Matt Writtle. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Na Mattových fotografiích vidíme studenty spící po flámu, nakupující matky a fotbalové fanoušky. Taková je anglická neděle jeho fotoaparátem. Jak se liší od nedělí, které zažil v době svého několikaměsíčního pobytu v Česku?

„V Praze jsem měl pocit, že neděle byly klidnější než v Anglii. Žil jsem v centru města, které bylo plné turistů, ale život běžel nějak pomaleji. Pravda, je to 15 let, co jsem tam žil a třeba se to změnilo,“ říká Matt Writtle. On sám se snaží v neděli odpočívat a trávit čas s rodinou. Nejlépe někde v přírodě.