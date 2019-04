Myšpulín měl být původně Einstein, říká autor legendárního Čtyřlístku. Oblíbený komiks slaví 50. narozeniny

Zřejmě byste to do nich neřekli, ale je to tak. Oblíbená čtyřka Fifinka, Pinďa, Myšpulín a Bobík už má na krku celých pět křížků. Letos v květnu oslaví tenhle nejdéle vydávaný český komiks 50. narozeniny. Hostem Lucie Výborné na Radiožurnálu byl kreslíř Jaroslav Němeček.

